Kartupeļi sadārdzinās, bet daudzi citi produkti kļūst lētāki: Danusēvičs skaidro, kas notiek ar cenām 0
Lai gan sabiedrībā joprojām jūtamas bažas par augstajām pārtikas cenām, vairākām produktu grupām cenas pēdējā laikā ir samazinājušās. Tā TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.
“Ja mēs ieskatāmies, kas šobrīd notiek ar cenām, tad redzam, ka pārtikā ir ļoti pozitīvi signāli gandrīz visām precēm,” sacīja Danusēvičs.
Viņš minēja, ka maizes miltu cena samazinājusies par aptuveni 10%, piena cena – par 15%, bet siera cena kritusies pat par 20%. Arī olu cenas sarukušas par aptuveni 15%.
Savukārt gaļas produktu segmentā cenu kritums esot vēl izteiktāks. Cūkgaļai tas sasniedz aptuveni 5%, kamēr liellopu gaļai cenas samazinājušās par 30 līdz pat 40 procentiem.
Danusēvičs norādīja, ka izmaiņas vērojamas arī dārzeņu segmentā. Tomātu cenas samazinājušās par aptuveni 20%, kāpostu cenas – par 50%, bet burkāni kļuvuši lētāki par aptuveni 10%.
Tomēr ne visi produkti kļuvuši pieejamāki. Kā izņēmumu viņš minēja kartupeļus, kuru cena šogad esot aptuveni par 50% augstāka nekā iepriekš.
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