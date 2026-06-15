Foto: Evija Trifanova/LETA

Pēc ASV un Irānas vienošanās pasaules tirgos cenas piedzīvo straujas pārmaiņas 0

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LETA
9:32, 15. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas.

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“Brent” markas naftas cena pirmdien samazinājās par 4,1% – līdz 83,77 ASV dolāriem par barelu, savukārt “West Texas Intermediate” (WTI) markas naftas cena saruka par 5,6% – līdz 80,16 dolāriem par barelu, tuvojoties zemākajam līmenim kopš marta sākuma.

ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā, Šveicē.

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Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kura slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu pasaulē.

“Vienošanās ar Irānas Islāma Republiku tagad ir gatava,” svētdien sociālās saziņas vietnēs pavēstīja ASV prezidents Donalds Tramps.

“Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus! Lai nafta plūst!” uzsvēris Tramps.

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