Čehijas Republikas Augstākā tiesa trešo reizi noraidījusi Black Duck Invest a.s. pieteikumu pret SIA "OLMAFARM"







Čehijas Republikas Augstākā tiesa trešo reizi noraidījusi Black Duck Invest a.s. pieteikumu pret SIA “OLMAFARM” un atzīst, ka obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma procedūra notikusi likumīgi.

Black Duck Invest a.s., vēloties panākt aizliegumu SIA “OLMAFARM” rīkoties ar tam piederošajām AS “Olainfarm” akcijām, trešo reizi cieš sakāvi Čehijas Republikas Augstākajā tiesā.

Čehijas Republikas Augstākā tiesa ar 2021. gada 22. septembra lēmumu ir atstājusi spēkā Prāgas Municipālās tiesas 2021. gada 31. augusta lēmumu, ar kuru tiesa jau trešo reizi lēma noraidīt Black Duck Invest a.s. lūgumu pieņemt pagaidu noregulējumu, ar kuru SIA “OLMAFARM” tiktu noteikts aizliegums rīkoties ar tam piederošajām AS “Olainfarm” akcijām.

Black Duck Invest paustais viedoklis, ka, nelikumīgi izmantojot obligāto atpirkšanas piedāvājumu, tiekot apiets noslēgtais līgums par akciju atsavināšanu Black Duck Invest, Čehijas Republikas Augstākajā tiesā neguva atbalstu, jo tam netika iesniegti pierādījumi un līdz ar to tika noraidīts. Šādā veidā Čehijas Republikas Augstākā tiesa apstiprinājusi, ka obligātais atpirkšanas piedāvājums, kuru izteica AS “AB CITY” ir noticis likumīgi. Būtiski, ka jautājums par pagaidu noregulējumu tiek lemts aizmuguriski, neuzklausot SIA “OLMAFARM” pozīciju lietā. Līdz ar to Čehijas Republikas Augstākajai tiesai, pat neuzklausot SIA “OLMAFARM”, nav bijušas šaubas par Black Duck Invest a.s. argumentu nepamatotību.

Minētais apliecina, ka Black Duck Invest vārdā paustie publiskie pārmetumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir nepamatoti. Čehijas Republikas Augstākā tiesa ir norādījusi, ka tā kā akciju atpirkumu regulētajā tirgū reglamentē ES direktīvas un regulas, tā spēj kompetenti spriest par situāciju Latvijā un nesaredz pretrunas vai pārkāpumus situācijā, kur atsevišķi akcionāri savas balsstiesības ir nodevuši citām personām un ir izteikts akciju atpirkšanas piedāvājums.

Iepriekš vēstīts, ka 27. aprīļa naktī no amata jau teju diennakti atsauktā “Olmafarm” valdes locekle Milana Beleviča, parakstīja “Olainfarm” akciju pārdošanas līgumu ar “BHM Group” kompāniju “Black Duck Invest”.

Milana Beleviča nebija saņēmusi mandātu īstenot akciju pārdošanu “BDI”, jo tas neatbilst līdzmantinieču gribai. Tieši acīmredzamie likuma pārkāpumi un ar akcionāru interesēm nesavienojami piedāvājumi bija iemeslsu, kādēļ līdzmantinieces vienbalsīgi vienojās par Milanas Belevičas atcelšanu, un 26. jūlijā par to tika informēta arī pati Beleviča. Šo faktu Beleviča šobrīd cenšas slēpt.

Tālākās rīcības, nakts piesegā vienatnē parakstot pusgatavu, nepilnīgu un kļūdainu līgumam līdzīgu dokumentu, uzskatāmi parādīja, ka pilnvaras zaudējusī Beleviča centās izmantot pēdējās stundas, kad viņas atcelšana, kaut viņai izziņota, vēl nebija reģistrēta publiski. Šāda mēroga darījumam neatbilstīga ir ne vien vēlā nakts stunda, kurā no darba atbrīvotā Beleviča parakstīja līgumu, bet arī fakts, ka čehu puse jau nākamajā dienā parakstījusi pavisam citu dokumentu. Uz tā notārs apliecinājis čehu uzņēmuma pārstāvja parakstu, un laika atzīme vēsta, ka tas noticis 27. aprīlī.

Tātad “BDI” cenšas pamatot savas īpašuma tiesības uz “Olainfarm” akcijām, iesniedzot divus atšķirīgus līguma eksemplārus, kur uz viena ir atlaistās Belevičas un otra – akcionāriem nevēlamā un noraidītā pircēja “BDI” paraksti. Turklāt abi šie atšķirīgie dokumenti ir parakstīti 27. aprīlī, kad Milanai Belevičai vairs nebija nekādu juridisku saistību ar “Olmafarm”, jo viņas valdes locekļa pilnvaras neapstrīdami bija beigušās jau 26. aprīlī.