"Pārbīdījām pa labi un pa kreisi" – Putins tiešraidē samulst, lūgts paskaidrot šo krieviem svarīgo lietu
Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam televīzijā tiešraidē neizdevās skaidri izskaidrot straujo mājokļu un komunālo pakalpojumu tarifu pieaugumu saviem pavalstniekiem. Sociālo mediju lietotāji atzīmēja, ka Putins, mēģinot izskaidrot mājokļu un komunālo pakalpojumu cenu pastāvīgā pieauguma loģiku, sāka jaukt skaitļus un argumentus.
Jautājums par komunālo pakalpojumu rēķiniem, kas Krievijā nepārtraukti pieaug ik pēc sešiem mēnešiem, pārsteidza Putinu nesagatavotu, un viss tika iemūžināts tiešraidē, par to plašāk rakstīts vietnē Dialog.ua.
Skaidra cenu ierobežošanas plāna vietā krievi dzirdēja neskaidrus attaisnojumus, neskaidru terminoloģiju un Kremļa vadītāja pauzes, kas uzreiz piesaistīja sociālo mediju lietotāju uzmanību.
Mēģinājums izskaidrot, kāpēc pieaug dzīves dārdzība, ir pārvērties nesakarīgā monologā par “pārbīdēm pa labi un pa kreisi”. „Ko mēs izdarījām ar tarifiem… Mēs pārvietojām maksājumu no labās uz kreiso pusi, ko mums vajadzēja… jā, mēs to pārvietojām pa labi, vai ne?”
Putins vilcinoties, mēģināja izskaidrot indeksācijas loģiku. Viņš faktiski atzina, ka mājokļu un komunālo pakalpojumu sektors gadu desmitiem ir uzkrājis problēmas un tagad atrodas uz sabrukuma robežas. Pēc viņa teiktā, ja tarifi netiks paaugstināti, sistēma “vienkārši sabruks”.
Ziņu aģentūras atgādina, ka jauns, ievērojamāks mājokļu un komunālo pakalpojumu cenu pieaugums krieviem ir plānots septembra beigās, tūlīt pēc Valsts domes vēlēšanām. Kremlis apzināti atlika šo kcenu kāpumu līdz brīdim, kad notiks parlamenta vēlēšanas, lai pirms balsošanas nesadusmotu krievus.