Aizmirsti netīras cepešpannas! Šis triks tās padara atkal kā jaunas bez piepūles 0
Cepeškrāsns nereti ir viena no netīrākajām vietām mājās – ēdiena piles, piedeguši tauki un drupačas tur ar laiku uzkrājas, un mēs bieži aizmirstam to regulāri notīrīt. Īpaši cepešpannas ātri vien var kļūt raibumraibas no piedegušiem traipiem, kas šķiet nenoberžami, lai cik enerģiski mēs tos mazgātu.
Daudzas saimnieces pēc laika vienkārši izmet šādas pannas un pērk jaunas, taču ir risinājums, kas ietaupa naudu un pūles.
Tīrīšanas entuziasti sociālajā tīklā Facebook grupā Kitchen Stuff dalījušies ar saviem labākajiem padomiem, kā padarīt cepešpannas mirdzoši tīras, un viens triks ir kļuvis īpaši populārs.
Kāda sieviete grupā lūdza padomu, kā norītīt savas cepešpannas, daloties ar foto, kur redzami melni, piedeguši ēdiena un tauku traipi. Viņa rakstīja: “Kā iztīrīt cepešpannu? Es jau izmēģināju trauku mazgāšanas līdzekli, etiķi un beršanu ar sodu, bet tā joprojām izskatās briesmīgi.”
Grupa ātri vien pārpludināja komentārus ar ieteikumiem, un viens neparasts padoms izpelnījās īpašu uzmanību: izmantojiet veļas žavēšanas drāniņas! Šis vienkāršais un lētais līdzeklis var likt piedegušiem traipiem “izkust” bez piepūles.
Tās ir mīkstas auduma vai papīra plāksnītes, kas tiek ievietotas veļas žāvētājā kopā ar drēbēm, lai samazinātu statisko elektrību (lai drēbes “nelīp” kopā), lai padarītu audumu mīkstāku, lai piešķirtu drēbēm patīkamu smaržu un un dažkārt mazāk saburzītu veļu. Tās parasti ir piesūcinātas ar nelielu daudzumu mīkstinošas un aromatizējošas vielas, kas karstuma ietekmē izdalās.
Kā tas darbojas? Piepildiet cepešpannu ar karstu ūdeni un ielieciet tajā pāris veļas mazgāšanas lokšņu. Ļaujiet mērcēties apmēram stundu vai pat visu nakti. Pēc tam netīrumus var vienkārši noslaucīt ar sūkli vai lupatiņu – bez beršanas!
Kāda diskusijas dalībniece raksta: “Es to izmēģināju stikla traukos un pannās, un biju pārsteigta, kā viss notīrās bez piepūles.”