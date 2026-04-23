Premjere Evika Siliņa.
Foto: Paula Čurkste/LETA

“Princese – premjere Siliņa!” Publicēta informācija, cik četru gadu laikā Ministru prezidente iztērējusi VIP zālēs 0

16:45, 23. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Māris Mežals, partijas “Latvijas pirmajā vietā” biedrs, publicējis informāciju par Evikas Siliņas pēdējo četru gadu VIP zāļu izmantošanas izmaksām. Viņš aprēķinājis, ka izmaksas sasniedz 35 000 eiro. Lūk, detalizēta informācija:

2023:
Brisele – 1951,13 €, Brisele – 975,56 €, Rīga – 400,00 €, Helsinki – 707,00 €, Brisele – 968,00 €.

2024:
Minhene – 1509,99 €, Amsterdama – 4184,18 €, Londona – 221,64 €, Gēteborga – 902,33 €, Londona – 102,22 €, Varšava – 480,91 €, Cīrihe – 2073,54 €, Minhene – 990,00 €, Helsinki – 198,00 €, Varšava – 734,29 €, Varšava – 605,20 €.

2025:
Kopenhāgena – 1474,85 €, Minhene – 1650,01 €, Parīze – 3756,00 €, Varšava – 1199,49 €.

2026:
Parīze – 3120,00 €, Kopenhāgena – 925,00 €, Amsterdama – 2118,10 €, Minhene – 2909,99 €, Varšava – 1396,94 €.

“Kopā – vairāk nekā 35 tūkstoši eiro par VIP zālēm. Nu ko, tauta – turpiniet strādāt tālāk, maksājiet nodokļus un uzturiet Siliņu un Vienotību! Un, protams, Siliņas klasiskā atbilde – tas viss esot drošībai. Ka sabiedrība vienkārši neko nesaprot ko nozīmē drošība. Tiešām? Es, strādājot Interpolā, personīgi konvojēju starptautiskajā meklēšanā esošus noziedzniekus. Lidoju ekonomiskajā klasē, sēdēju pēdējā rindā pie tualetes. Bez VIP, bez biznesa klases. Un tie bija reāli drošības riski, nevis komforts biznesa klasē! Tā ka nestāstiet Vienotības pasakas par drošību. Tauta, cik ilgi MĒS to izturēsim?” piebilst M. Mežals.

Skandalozo VIP zāļu izmantošanas tēmu apspriež daudzi. Savu viedokli izteicis arī exprezidents Valdis Zatlers. Viņš TV24 raidījumā “Ziņu TOP” teica, ka VIP zāles izmantošana nav nekāda privilēģija vai ekstra, tā ir detaļa. Lūk, video:

Pievieno LA.LV
