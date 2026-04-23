Uz Starptautisko kosmosa staciju nosūtīti divi zirnekļi. Zinātnieki pārsteigti, redzot, kas notika tālāk

8:03, 23. aprīlis 2026
2012. gadā uz Starptautisko kosmosa staciju (SKS) devās divi neparasti ceļotāji – lēcējzirnekļi. Šie “zirnekļi-astronauti” (Džonsona lēcējzirneklis vārdā Nefertiti un zebras lēcējzirneklis vārdā Kleopatra) tika pētīti, lai noskaidrotu, kā tie spēj pielāgoties mikrogravitācijas apstākļiem.

Astronauti novēroja, ka Nefertiti ļoti ātri iemācījās veiksmīgi medīt savu upuri – augļu mušas, neraugoties uz potenciāli dezorientējošo vidi bez gravitācijas. Lēcējzirnekļiem redze un precīzs lēciens ir izšķiroši medību elementi, tāpēc viņas spēja pielāgoties telpiskajām izmaiņām zinātniekiem bija liels pārsteigums, par to vēstīts vietnē discoverwildlife.com.

Šī misija uzstādīja rekordu kā visilgākais laiks, ko zirneklis pavadījis kosmosā – kopumā 100 dienas. Lai gan Kleopatra pēc atgriešanās uz Zemes gāja bojā, Nefertiti kļuva par pirmo zirnekli, kas ne vien izdzīvoja lidojumu mājup, bet arī veiksmīgi atkal pierada pie Zemes gravitācijas.

Pēc savas misijas viņa bija pelnījusi mierīgas un mājīgas “vecumdienas”. Nefertiti tika izstādīta Nacionālajā dabas vēstures muzejā Vašingtonā, kur viņai izveidoja īpašu terāriju. Diemžēl četras dienas pēc nonākšanas muzejā mazā kosmosa pētniece nomira.

