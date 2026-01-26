“Atveram cepeškrāsns instrukciju, un tur nav ne vārda latviski!” PTAC skaidro, vai tas vispār ir atļauts 0
Kas gan var būt labāks par jauna pirkuma atpakošanu – prātā jau raisās domas, kā tas tiks izmantots, un gandrīz vienmēr šo brīdi piepilda neizmērojams prieks. Taču kādai mūsu lasītājai šo prieku ātri vien aizēnoja lietošanas instrukcijas saturs.
Sieviete stāsta, ka vēlējusies iepriecināt savu omīti un dāvinājusi viņai jaunu cepeškrāsni. Dāvana bijusi rūpīgi izvēlēta, taču prieks izplēnējis brīdī, kad kaste tikusi atpakota.
Iekārtai līdzi bijuši vairāki stienīši un piederumi, kuru pielietojums ne viņai, ne omītei nav bijis saprotams. Tāpēc abas sniegušās pēc lietošanas instrukcijas – tieši tur arī piedzīvots īstais šoks.
Sieviete atzīst, ka šādā situācijā jūtās bezspēcīga – it kā esi izdarījusi visu pareizi, bet rezultātā stāvi ar jaunu sadzīves tehniku un nezini, kā to izmantot.
Lai gan mūsdienās atbildes bieži iespējams atrast internetā vai pat iegūt ar mākslīgā intelekta palīdzību, sieviete uzsver – tas nav risinājums vecāka gadagājuma cilvēkiem.
“Mana omīte ar mākslīgo intelektu neprot apieties. Viņai instrukcija ir vienīgais palīgs. Ja tās nav saprotamā valodā, tad dāvana pārvēršas par lieku stresu,” norāda lasītāja.
Viņa uzskata, ka sadzīves tehnikai, kas tiek tirgota Latvijā, instrukcijai latviešu valodā būtu jābūt pašsaprotamai lietai, nevis izņēmumam.
Ko par šādu situāciju saka PTAC?
LA.LV lūdza Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvi Evu Eglīti sniegt skaidrojumu par patērētāju tiesībām šādās situācijās.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) skaidro, ka saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu tehniski sarežģītām precēm, kā arī precēm, kuru lietošanai nepieciešamas īpašas zināšanas vai kas var radīt riskus, obligāti jābūt lietošanas instrukcijai.
Svarīgi – ja instrukcija ir svešvalodā, tirgotājam vai ražotājam ir pienākums nodrošināt tās tulkojumu valsts valodā, proti, latviešu valodā.
PTAC uzsver, ka valsts valodas lietošanu preču instrukcijās uzrauga Valsts valodas centrs, tāpēc jautājumos par instrukcijas neesamību latviešu valodā kompetentā iestāde ir tieši tā.
Kā patērētājam rīkoties šādā situācijā?
Ja patērētājs konstatē, ka iegādātajai precei nav pievienota instrukcija latviešu valodā vai instrukcijas nav vispār, vispirms ieteicams vērsties pie pārdevēja un pieprasīt to izsniegt.
Ja strīdu ar tirgotāju neizdodas atrisināt, patērētājs ir tiesīgs vērsties PTAC, savukārt par valsts valodas prasību neievērošanu iespējams ziņot arī Valsts valodas centram.
Kāda atbildība var iestāties tirgotājam?
PTAC skaidro – ja prece tiek nepareizi uzstādīta vai lietota neprecīzas vai netulkotas instrukcijas dēļ, un tas izraisa preces bojājumus vai neatbilstību līguma noteikumiem, atbildība var gulsties uz pārdevēju, nevis patērētāju.
