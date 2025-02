Černobiļas atomelektrostacijas (AES) aizsardzības konstrukcija, kurai pirms dažām dienām trāpīja Krievijas drons, turpina gruzdēt, vietnē “X” ziņo “NEXTA”. Šodien atklāti trīs jauni uguns avoti, un alpīnisti strādā, lai tos dzēstu.

Radiācijas līmenis saglabājas normas robežās, un aizsardzības konstrukcija neļauj radiācijai izplatīties. Tā tika uzbūvēta uzreiz pēc katastrofas, kas kļuva par smagāko kodolkatastrofu cilvēces vēsturē. 2016. gadā konstrukcija tika modernizēta, bet okupanti nolēma pārbaudīt tās izturību.

Chernobyl NPP is on fire again

Insulation of the sarcophagus, which was attacked by a Russian drone a few days ago, continues to smolder. Today, three new fire sources were discovered, and climbers are working to extinguish them. Radiation levels remain normal.

The sarcophagus… pic.twitter.com/cstHZ6u4ew

— NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2025