Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Cik ar Covid-19 saslimušo reģistrēts pagājušajā diennaktī? Ieteikt







Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 930 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti 14 ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī atklāto jauno inficēšanās gadījumu skaits ir augstākais kopš 1.decembra, kad tika konstatēts 1031 pozitīvs Covid-19 tests.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītāja sarukums patlaban ir apstājies, un pagājušās diennakts laikā tas ir saglabājies 501,1 gadījumu apmērā.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 494 jeb 53,1% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 436 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, septiņi – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri – vecumā no 70 līdz 79 gadiem un divi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4390 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 11 911 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 7,8%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 9486 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 263 145 cilvēkiem.