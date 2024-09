Foto: LETA/Ekrānuzņēmums no “Facebook”

“Cik ilgi turpināsies tādas šausmas?” Skaidrojam situāciju par šoferu “murgu” Jaunciema gatvē Ieteikt







“Izbraucu laicīgi, bet tāpat nokavēju sapulci. Stāvēju stundu…” Šādu ziņu saņēmām no kāda mūsu portāla lasītāja, kurš pauda neizpratni par notiekošo Jaunciema gatvē. Jau kādu laiku tajā posmā saliktas 30km/h ātruma ierobežojuma zīmes, daudziem cilvēkiem apgrūtinot nokļūšanu Rīgā. Par to liecina arī daudzi ieraksti sociālajos tīklos.

Reklāma Reklāma

Tā piemēram, kāda sieviete, kas dzīvo tuvākajā apkārtnē, raksta: “Miļie ciema kaimiņi! Varbūt kāds zina, kas par jaunām ceļa zīmēm Jaunciema gatvē [saliktas]? Cik ilgi turpināsies tādas šausmas?”

Arī citi cilvēki neslpēj savu nepatiku un neizpratni par notiekošo.

“Šī rīta sastrēgums tad īsti no kā? Sākušies darbi? Kāds izbrauca šorīt posmu no pagrieziena uz Carnikavu līdz Mīlgrāvja tiltam? Vienkārši viss stāv, vai bija kāda strādāšana?”

“Rīgā ir tāda šoseja (ne iela), jo pa to uz Rīgu (strādāt, celt ekonomiku) brauc no Saulkrastiem, Carnikavas, utt. Stāsts par Jaunciema gatvi. Jau mēnešus divus mēģinu “pierunāt” RD lai nopļauj zāli… gar šo ceļu, jo tas ir bīstami satiksmei… Ziniet kāds ir iznākums… Tika uzliktas ātrumu ierobežojošās zīmes – bija 50, tagad 30 km stundā!!! Jaunciema gatve ir Brīvības ielas alternatīva (bija alternatīva), 7.15 stāv korķis uz vecās Carnikavas šosejas no Jaunciema gatves līdz Kalngalei!!!”

“Kāda mērkaķa pēc Jaunciema gatvē tagad saliktas kaut kādas 30 zīmes? Jo @RigasDome nespēj uzbūvēt sen nepieciešamu gājēju/veloceļu un tagad atbildību vienkārši nogrūž uz autobraucējiem? Tās zīmes ceļu platāku nepadara.”

Kāda mērkaķa pēc Jaunciema gatvē tagad saliktas kaut kādas 30 zīmes? Jo @RigasDome nespēj uzbūvēt sen nepieciešamu gājēju/veoceļu un tagad atbildību vienkārši nogrūž uz autobraucējiem? Tās zīmes ceļu platāku nepadara. — Armands (@thearmi) September 9, 2024

Man paskaidroja, ka būšot asfalta seguma maiņa. No uzstādītajām ceļazīmēm grūti noprast (un fakta, ka vismaz nedēļu ir tikai zīmes, bet nekas nenotiek). — Armands (@thearmi) September 10, 2024

Lai viestu lielāku skaidrību, kas notiek Jaunciema gatvē, un cik ilgi cilvēkiem būs jārēķinās ar neērtībām šajā posmā, LA.LV sazinājās ar Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentu.

Ārtelpas un mobilitātes departaments skaidro, ka “Jaunciema gatves posmā ieviestie ātruma ierobežojumi ir saistīti ar tur notiekošajiem seguma atjaunošanas darbiem un būs spēkā līdz darbu pabeigšanai. Seguma atjaunošanas darbi norit Jaunciema gatves posmā no Mīlgrāvja tilta līdz Jaunciemam.

Darbus plānots pabeigt oktobra vidū.”

Kā tiek informēts, uz doto brīdī sastrēgumi ir mazinājušies, taču cilvēki tāpat tiek aicināti pārplānot savu maršrutu.

“Ņemot vērā satiksmes ierobežojumus darbu laikā, šobrīd Jaunciema gatvē veidojas sastrēgumi, tomēr to apjoms ir mazinājies, jo ir noslēgušies seguma atjaunošanas darbi Mīlgrāvja tilta transporta mezglā.

Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem un pārplānot ierastos maršrutus vai ierēķināt ilgāku laiku, ko pavadīt ceļā, lai nepieciešamajā galamērķī nokļūtu laikus. Tāpat, ja tas ir iespējams, aicinām šobrīd savā maršrutā iekļaut Mīlgrāvja tilta transporta mezglu, nevis Jaunciema gatvi.”