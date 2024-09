Drīzumā Rīgas ielās ātrumpārkāpējus uzraudzīs un sodīs arī netrafarēti pašvaldības policijas auto Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Latvijas pašvaldību policijām aizvien vairāk tiek deleģētas jaunas funkcijas no valsts puses. Vieni no jaunākajām pašvaldības policijas uzdevumiem ir ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas uzraudzība, konkrētāk – ātruma kontrole.

Rīgas pašvaldības policija (RPP) drīzumā iepazīstinās ar plānu satiksmē iekļaut netrafarētas RPP automašīnas, kuras uzraudzīs, vai Rīgas ielās tiek ievērots atļautais braukšanas ātrums, TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” atklāja Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola (“Kods Rīgai”).

Reklāma Reklāma

“Jau ilgāku laiku RPP strādā ar sarkano gaismu un braukšanu pa sabiedriskā transporta joslām kontroli, bet nesenāka novitāte no mums piešķirtajām tiesībām ir kontrolēt arī ātrumu. Ļoti daudzi iedzīvotāji norāda pašvaldībai, ka šie ātruma ierobežojumi nereti tiek bezkaunīgi pārkāpti. Mums nav resursu, lai fiziski noliktu cilvēkus uz ielu krustojumiem un stādinātu automašīnas, mēs arī izmantosim tehniskos līdzekļus, līdzīgi kā to dara Valsts policija (VP) ar fotoradariem. To, ko esam ieplānojuši, ir aprīkot netrafarētus RPP auto ar ierīcēm, kas kontrolē ātrumu,” atklāj Rīgas vicemēre.

Plašāk par šo projektu plānots sabiedrību informēt nākamnedēļ, kad arī atklās, no kura laika Rīgas ielās darbu sāks netrafarētie pašvaldības policijas automobiļi. Lai nepieļautu situāciju, ka par vienu pārkāpumu šoferis saņem divus sodus – gan no VP, gan RPP ātruma radariem – vietās, kur jau izvietoti VP stacionārie fotoradari, RPP ar radariem aprīkotās automašīnas nedarbosies – šajās zonās ātruma fiksēšanas sistēmas RPP automašīnās atslēgsies.

Uzzini aktuālo galvaspilsētā un iztaujā Rīgas domes pārstāvjus katru ceturtdienu plkst. 16:30 TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīgā runā”! Raidījums tapis sadarbībā ar Rīgas domi!