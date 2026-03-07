Vai domāji, ka cukurs ir sliktākais taviem zobiem? Šie 5 populārie pārtikas produkti ir tikpat kaitīgi 0
Kad mēs našķojamies ar gardiem ēdieniem, piemēram, konfektēm vai popkornu, mēs ne vienmēr apzināmies, kas notiek, kad tie nonāk mūsu organismā. Tomēr problēmas rodas tad, kad šie pārtikas produkti sāk negatīvi ietekmēt mūsu veselību – īpaši zobus.
Pārtikai ir liela nozīme mutes dobuma veselībā – bieži vien vairāk, nekā vairums cilvēku apzinās. Lai gan ģenētika var ietekmēt zobu emaljas stiprību, siekalu plūsmu un smaganu uzņēmību pret periodontītu, uzturs ir kontrolējams faktors, kas katru dienu ietekmē kariesa risku, smaganu slimības, emaljas nodilumu un mutes dobuma mikrobioma līdzsvaru.
Lai gan mēs parasti saistām zobu emaljas bojājošanos ar pārtikas cukura līmeni, pastāv arī citas viltīgas, ne tik izplatītas uzkodas, kas nodara tādu pašu – ja ne lielāku – kaitējumu kā cukurs.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem