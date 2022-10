Cik lieli būs apkures rēķini rīdziniekiem no oktobra? Rīgas izpilddirektora aprēķini Ieteikt







Vai šobrīd ir iespējams minēt konkrētus ciparus, par cik rīdziniekiem varētu pieaugt rēķins par apkuri no oktobra?

Jānis Lange, Rīgas pilsētas izpilddirektors TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atbildējis uz šo jautājumu.

“Ja mēs rēķinām, ka gadu atpakaļ vidējais apkures tarifs bija aptuveni 68 eiro, tad šobrīd “Rīgas Siltuma” tarifs jau ir vairāk kā 170 eiro. Ņemot vērā, ka 50% no šī pieauguma valsts kompensē, tad šī summa ir ap 120 eiro – aptuveni divas reizes vairāk nekā gadu atpakaļ,” viņš skaidro.

Vai “Rīgas siltums” plāno pārskatīt tarifus?

Uz šo jautājumu Lange atbild: “Jā, “Rīgas siltums” šajā sezonā vairākas reizes jau ir pārskatījis tarifu, faktiski piemērojies tai cenai, kas nāk no “Latvenergo”, un tam, kāda ir gāzes cena tirgū.”

“Mums ir svarīgi, ka tai brīdī, kad šīs cenas kritīsies, lai “Rīgas siltums” nevis gaida, bet operatīvi arī šo cenu maina uz leju.”

Šobrīd Rīgas kreisais krasts tiek apkurināts ar šķeldu, bet labais – ar gāzi. Attiecīgi kreisā krasta apkure sanāk lētāka, bet tarifs visiem ir noteikts viens.

Par šo Rīgas izpilddirektors saka: “Uz to mēs arī aktīvi ar “Rīgas siltumu” ejam, lai mazinātu šo atkarību no gāzes. Mūsu mērķis ir panākt, ka tuvāko gadu laikā 90% no visas apkures ir uz šķeldas vai granulām.”