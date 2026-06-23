Cipule dalās iespaidos par pieredzēto kara plosītajā Ukrainā: “Tur debesīs putnu ir mazāk nekā dronu” 0
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule TV24 raidījumā “Dr. Apinis” dalījās pieredzē, ko guvusi četru braucienu laikā uz Ukrainu. Viņa uzsvēra, ka šīs vizītes devušas iespēju iepazīt mediķu darbu kara apstākļos un redzēt, kā veselības aprūpes sistēma spēj darboties nepārtrauktu apdraudējumu apstākļos.
Cipule stāstīja, ka pirmās vizītes laikā apmeklējusi Čerņihivu, kas kara sākumā ilgstoši atradās blokādē. Tur viņa iepazinusi ugunsdzēsēju, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un slimnīcu darbu pilsētā, kas vairāk nekā mēnesi dzīvoja apšaudēs.
Vēlāk NMPD direktore apmeklējusi arī Slovjansku, Kramatorsku un Zaporižju, kur iepazinusi ievainoto evakuācijas procesu no frontes līnijas uz ārstniecības iestādēm. Tāpat viņai bijusi iespēja vērot mediķu darbu stabilizācijas punktos, kuros ievainotajiem tiek sniegta pirmā palīdzība pirms nogādāšanas slimnīcās.
Pēdējā brauciena laikā Cipule kopā ar Latvijas dienestu delegāciju apmeklējusi vairākas Zaporižjas slimnīcas. Delegācija iepazinusies ar neatliekamās palīdzības nodaļu, intensīvās terapijas nodaļu un citu slimnīcas struktūru darbu kara laikā, kā arī ar risinājumiem, kas palīdz nodrošināt ārstniecības iestāžu darbību sarežģītos apstākļos.
Viņa atklāja, ka šīs vizītes laikā izdevies nokļūt arī līdz tā dēvētajai sarkanajai zonai un satikt mediķus, kuri nodrošina cietušo nogādāšanu no frontes uz stabilizācijas punktiem. Tāpat delegācija iepazinusies ar primārās veselības aprūpes darbu, rehabilitācijas nodaļām un mediķu ikdienu kara skartajos reģionos.
Cipule uzsvēra, ka Ukrainā gūtā pieredze ir ļoti nozīmīga arī Latvijai, jo ļauj labāk sagatavoties mūsdienu kara un krīžu izaicinājumiem. Viņas ieskatā īpaši svarīgi ir izprast, kā notiek sadarbība starp civilajiem un militārajiem mediķiem, kā arī kā tiek organizēta cietušo ārstēšana un evakuācija.
Īpašu iespaidu uz NMPD direktori atstājusi dronu plašā izmantošana karadarbībā. Viņa norādīja, ka Ukrainas mediķi mūsdienu kara vidi salīdzina ar zinātniskās fantastikas filmām, jo droni kļuvuši par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu un būtiski ietekmē arī medicīniskās palīdzības sniegšanu frontes tuvumā.
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