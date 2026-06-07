Nacionālā apvienība apstiprina kandidātu sarakstus Saeimas vēlēšanām 0
Nacionālā apvienība (NA) partijas domes sēdē Aizkrauklē apstiprinājusi priekšvēlēšanu programmu, kā arī kandidātu sarakstus gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, aģentūru LETA informēja politiskā spēka pārstāve Laima Melkina.
Rīgā saraksta līdere būs partijas priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, kas ir arī partijas izvirzītā premjera amata kandidāte. Viņai sarakstā sekos kultūras ministrs Nauris Puntulis, savukārt trešais sarakstā būs bijušais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs, patlaban Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ivars Āboliņš. Ceturtais sarakstā būs Rīgas domes deputāts Ģirts Lapiņš, savukārt piektais – Saeimas deputāts Jurģis Klotiņš.
Vidzemes saraksta galvgalī būs iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, aiz viņa – Saeimas deputāte, Ārlietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece. Trešajā un ceturtajā vietā Vidzemes sarakstā būs Saeimas deputāti – Uģis Mitrevics un Jānis Grasbergs. Kā piektais sarakstā būs Jūrmalas domes deputāts Andris Čuda.
Zemgalē saraksta līderis būs klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Pēc viņa sekos Saeimas deputāts, Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edvīns Šnore. Kā trešais sarakstā kandidēs Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks un uzņēmējs Oskars Cīrulis, bet ceturtais Zemgalē būs Bauskas novada domes deputāts Raitis Ābelnieks. Piecinieku noslēgs SIA “Bezē” saimnieks un maizes meistars no Jēkabpils Jānis Utināns.
Kurzemes sarakstā pirmais būs Saeimas deputāts Artūrs Butāns. Aiz viņa sarakstā būs vairāki pašvaldību deputāti – Ventspils domes deputāte, Ventspils Jaunrades nama direktore Vita Hermansone, Liepājas domes deputāts, atvaļināts pulkvežleitnants Vilmārs Vecvagaris, Saldus novada domes deputāts, Oskara Kalpaka piemiņas vietas “Airītes” direktors Roberts Sipenieks, kā arī Talsu novada domes deputāts, Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris.
Latgales saraksta līderis būs Saeimas deputāts Edmunds Teirumnieks. Otrais sarakstā būs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Daugavpilī Latgales reģiona vadītājs Andrejs Zelčs. Trešais Latgales sarakstā būs alus darītavas “Rols ols” saimnieks Rolands Keišs, savukārt ceturtā būs SIA “Agriteko” valdes locekle Rita Vaikule. Piecinieku noslēgs Preiļu novada domes deputāts Pēteris Rožinskis.
NA redzējums nākamajai Saeimai balstās četros pamatos – latviska, augoša, droša un ģimenēm draudzīga Latvija. Partija pirms gaidāmajām vēlēšanām uzsver, ka Latvijai nākamajos gados nepieciešama skaidra nacionāla politika, straujāka ekonomiskā izaugsme, stingra drošības un imigrācijas politika, kā arī plašāks atbalsts ģimenēm ar bērniem.
Jau rakstīts, ka Saeimas vēlēšanas notiks šā gada 3. oktobrī.