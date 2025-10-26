Daba viltīgāka par lapsu! Kāds laiks šodien gaidāms? 0
Svētdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, vien rīta un priekšpusdienas stundās vietām uzspīdēs saule. No rīta un priekšpusdienā galējos ziemeļaustrumu rajonos vēl būs lietains laiks, un jauna nokrišņu zona no dienvidrietumiem dienas laikā nesīs īslaicīgu lietu arī citviet Latvijā.
Dominēs mērens dienvidu puses vējš, dienas vidū jūras piekrastē dienvidu, dienvidrietumu vējš būs brāzmains. Gaiss dienas laikā uzsils vien par dažiem grādiem, sasniedzot +7…+11 grādus.
Rīgā no rīta gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, tomēr pēcpusdienā mākoņu būs vairāk, kā arī tie brīžiem nesīs lietu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, gaiss iesils līdz +9…+10 grādiem.