Krievu droni virs NATO militārajiem objektiem: “Bild”, “Welt” un “Axel Springer Academy” žurnālisti atrod biedējošas sakarības 0
Nezināmu dronu lidojumi netālu no vācu militārajām bāzēm sakrīt ar Krievijas kuģu caurbraukšanas laiku, rakst dialog.ua.
Krievijas hibrīduzbrukumi Eiropai kļūst arvien plašāki un provokatīvāki, kā pēdējā laikā vairākkārt norādījušas Eiropas amatpersonas. Viena no šādu uzbrukumu izpausmēm varētu būt nezināmu dronu parādīšanās virs NATO militārajiem objektiem.
Žurnālisti no “Bild”, “Welt” un “Axel Springer Academy” veica izmeklēšanu, kurā atklāja, ka nezināmi bezpilota lidaparāti (UAV) parādās virs Ziemeļatlantijas alianses infrastruktūras, kad tuvumā pabrauc garām Krievijas kuģi vai ar Krieviju saistīti kuģi.
Publisko un privāto datu, tostarp navigācijas maršrutu, analīze ļāva žurnālistiem atklāt korelāciju starp dronu lidojumiem un konkrētu kravas kuģu pārlidojumiem. Dažos gadījumos kuģi atradās tajās pašās teritorijās un tajā pašā laikā, kad Vācija reģistrēja nezināmu lidaparātu masveida pārlidojumus.
Viens no pārsteidzošākajiem incidentiem notika 16. maijā, kad policija vienlaikus pamanīja septiņus dronus. Tobrīd netālu atradās Krievijas kravas kuģis Lauga. Īpašu izmeklētāju uzmanību piesaistīja kuģa “Lauga” pagātne. Kuģis ilgu laiku bija pietauvojies Sīrijas ostā Tartusā, kur atrodas Krievijas lielākā jūras spēku bāze ārpus Krievijas.
Tas pastiprināja spekulācijas par iespējamu koordināciju vai izlūkošanas darbībām. Arī citi kuģi — HAV Snapper un HAV Dolphin — nonāca aizdomās. Lai gan oficiāli tie piederēja Norvēģijas uzņēmumam, tie bija vairākkārt apkopti Kaļiņingradā, Krievijā, kur atrodas militāro kuģu remonta iekārtas. Katru reizi, kad šie kuģi kuģoja gar Vācijas piekrasti, varas iestādes reģistrēja milzīgus dronu lidojumus virs Ķīles līča, apgabala, kur atrodas svarīgi NATO un Vācijas jūras spēku objekti.
Sakritību modelis ir pārāk atkārtots, lai to varētu uzskatīt par nejaušu. Vācijas drošības aģentūras izmeklē pavedienus, kas saistīti ar izlūkošanu, iespējamo iekļūšanas kanālu testēšanu un NATO infrastruktūras novērošanu.