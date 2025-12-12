Vācijas armijas karavīri un tanki NATO militāro mācību laikā Polijā.
Vācijas armijas karavīri un tanki NATO militāro mācību laikā Polijā.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Krievu droni virs NATO militārajiem objektiem: “Bild”, “Welt” un “Axel Springer Academy” žurnālisti atrod biedējošas sakarības 0

LA.LV
7:15, 12. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Nezināmu dronu lidojumi netālu no vācu militārajām bāzēm sakrīt ar Krievijas kuģu caurbraukšanas laiku, rakst dialog.ua.

Kokteilis
“Esam vienojušies.” Izskan baumas, ka eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs nonācis pansionātā
Eksperti ir nosaukuši 9 automašīnas, no kurām vajadzētu izvairīties pensionāriem
RAKSTA REDAKTORS
Poliklīnikas darbiniece rīkojās nelikumīgi: kā Ingūna nejauši noklausījās sarunu un atklāja tīšu pacientu muļķošanu
Lasīt citas ziņas

Krievijas hibrīduzbrukumi Eiropai kļūst arvien plašāki un provokatīvāki, kā pēdējā laikā vairākkārt norādījušas Eiropas amatpersonas. Viena no šādu uzbrukumu izpausmēm varētu būt nezināmu dronu parādīšanās virs NATO militārajiem objektiem.

Žurnālisti no “Bild”, “Welt” un “Axel Springer Academy” veica izmeklēšanu, kurā atklāja, ka nezināmi bezpilota lidaparāti (UAV) parādās virs Ziemeļatlantijas alianses infrastruktūras, kad tuvumā pabrauc garām Krievijas kuģi vai ar Krieviju saistīti kuģi.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Sviests, šis viss ir aizgājis par tālu!” Jevgēnijs iebilst pret jaunajiem VUGD likumiem; latvieši aizstāv patriotisma nozīmīgumu
Kokteilis
VIDEO. Zelenskis reiz jau uzvarēja… 20 gadus vecs video aizkustina cilvēkus visā pasaulē
VIDEO. Dzēris jaunietis Daugavpils centrā vicina ieroci, taču policija sodu nepiemēro – kāpēc?

Publisko un privāto datu, tostarp navigācijas maršrutu, analīze ļāva žurnālistiem atklāt korelāciju starp dronu lidojumiem un konkrētu kravas kuģu pārlidojumiem. Dažos gadījumos kuģi atradās tajās pašās teritorijās un tajā pašā laikā, kad Vācija reģistrēja nezināmu lidaparātu masveida pārlidojumus.

Viens no pārsteidzošākajiem incidentiem notika 16. maijā, kad policija vienlaikus pamanīja septiņus dronus. Tobrīd netālu atradās Krievijas kravas kuģis Lauga. Īpašu izmeklētāju uzmanību piesaistīja kuģa “Lauga” pagātne. Kuģis ilgu laiku bija pietauvojies Sīrijas ostā Tartusā, kur atrodas Krievijas lielākā jūras spēku bāze ārpus Krievijas.

Tas pastiprināja spekulācijas par iespējamu koordināciju vai izlūkošanas darbībām. Arī citi kuģi — HAV Snapper un HAV Dolphin — nonāca aizdomās. Lai gan oficiāli tie piederēja Norvēģijas uzņēmumam, tie bija vairākkārt apkopti Kaļiņingradā, Krievijā, kur atrodas militāro kuģu remonta iekārtas. Katru reizi, kad šie kuģi kuģoja gar Vācijas piekrasti, varas iestādes reģistrēja milzīgus dronu lidojumus virs Ķīles līča, apgabala, kur atrodas svarīgi NATO un Vācijas jūras spēku objekti.

Sakritību modelis ir pārāk atkārtots, lai to varētu uzskatīt par nejaušu. Vācijas drošības aģentūras izmeklē pavedienus, kas saistīti ar izlūkošanu, iespējamo iekļūšanas kanālu testēšanu un NATO infrastruktūras novērošanu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Kāpēc joprojām tiek organizēti regulārie pasažieru pārvadājumi uz agresorvalstīm? Eksperts skaidro riskus un uzsver nepieciešamību rīkoties
“Mēs esam nākamais mērķis.” Rite aicina NATO gatavoties liela mēroga karam ar Krieviju
TV24
“Šogad uz Krieviju eksportēts vairāk kā 700 miljoni preču no Latvijas – tas ir amorāli,” kaunina profesors Andžāns
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.