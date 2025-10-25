“Mani divreiz saspēra zibens – tagad varu paredzēt nākotni!” vīrietis dalās ar savu neparasto piedzīvojumu 8
Zibens triecieniem parasti ir 300 miljonu voltu spriegums un tas uzkarsē gaisu līdz pat 30 000 °C. Taču vīrietis, kurš divreiz pārdzīvojis zibens spērienu, apgalvo, ka nu tagad spēj paredzēt gaidāmās vētras pat pirms laika prognozēm, raksta izdevums The Sun.
66 gadus vecais Denijs Devins no Kentuki ASV 2007. gadā svinēja mazdēla dzimšanas dienu, kad viņu pirmo reizi skāra zibens. Viņš atradās ārpus mājas, rīkojot baseina ballīti, kad debesīs sāka veidoties negaiss. Denijs lūdza draugus un ģimeni doties iekštelpās, bet, aizverot garāžas durvis, viņu skāra zibens. Viņš tika steidzami nogādāts slimnīcā, kur pamodās bez atmiņām par notikušo. Pilnīga atmiņas atgūšana prasīja trīs gadus.
Otrais zibens trieciens Deniju skāra 2023. gadā – šoreiz viņa paša mājās. Lai gan šoreiz medicīniskā palīdzība nebija nepieciešama, incidents neatgriezeniski mainīja viņa dzīvi. Pēc šī notikuma Denijs apgalvo, ka ieguvis unikālu spēju – viņš spēj sajust gaidāmo vētru jau dienas vai divas pirms tās ierašanās.
Eksperti norāda, ka zibens trieciens tiešām var īslaicīgi mainīt ķermeņa polaritāti, Denijs apgalvo, ka viņa ķermenī izmaiņas ir paliekošas.
Daži fakti:
– Zibens spērienam ir milzīgs spriegums — daudz lielāks nekā jebkurai cilvēka radītai elektroiekārtai. Vidēji zibens spriegums ir no 100 miljoniem līdz 1 miljardam voltu (100 MV – 1 GV).
– Parasta mākoņa–zemes zibens izlāde parasti sasniedz 300 miljonus voltu (300 MV).
– Strāvas stiprums zibens kanālā var būt 30 000 līdz 100 000 ampēru, kas ir tūkstošiem reižu vairāk nekā sadzīves elektroierīcēs.
– Temperatūra zibens spēriena kanālā var sasniegt 25 000–30 000 °C, kas ir apmēram piecas reizes karstāka par Saules virsmu.
Tātad — ja mājas rozetē ir 230 V, tad zibens ir apmēram miljons reižu jaudīgāks sprieguma ziņā.