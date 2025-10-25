Foto: Dudarev Mikhail/Shutterstock

“Mani divreiz saspēra zibens – tagad varu paredzēt nākotni!” vīrietis dalās ar savu neparasto piedzīvojumu 8

LA.LV
18:31, 25. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Zibens triecieniem parasti ir 300 miljonu voltu spriegums un tas uzkarsē gaisu līdz pat 30 000 °C. Taču vīrietis, kurš divreiz pārdzīvojis zibens spērienu, apgalvo, ka nu tagad spēj paredzēt gaidāmās vētras pat pirms laika prognozēm, raksta izdevums The Sun.

Reklāma
Reklāma
“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
Kokteilis
Šīs trīs zodiaka zīmes savu veiksmi nesaņem tāpat vien: tā atnāks kaut kad vēlāk 1
TV24
Tramps izvirza ultimātu Ukrainai: nekavējoties jāpārtrauc uguns esošajā frontes līnijā
Lasīt citas ziņas

66 gadus vecais Denijs Devins no Kentuki ASV 2007. gadā svinēja mazdēla dzimšanas dienu, kad viņu pirmo reizi skāra zibens. Viņš atradās ārpus mājas, rīkojot baseina ballīti, kad debesīs sāka veidoties negaiss. Denijs lūdza draugus un ģimeni doties iekštelpās, bet, aizverot garāžas durvis, viņu skāra zibens. Viņš tika steidzami nogādāts slimnīcā, kur pamodās bez atmiņām par notikušo. Pilnīga atmiņas atgūšana prasīja trīs gadus.

Otrais zibens trieciens Deniju skāra 2023. gadā – šoreiz viņa paša mājās. Lai gan šoreiz medicīniskā palīdzība nebija nepieciešama, incidents neatgriezeniski mainīja viņa dzīvi. Pēc šī notikuma Denijs apgalvo, ka ieguvis unikālu spēju – viņš spēj sajust gaidāmo vētru jau dienas vai divas pirms tās ierašanās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Sarkanais brīdinājums dabīgās šokolādes cienītājiem: Kas slēpjas tavā batoniņā – krīze strauji maina tā sastāvu
Veselam
Pētnieki brīdina! Aptaukošanās bērnībā ietekmē dzimumlocekļa izmēru
Veselam
Infekcijas bumba uz tava galda – ķiršu tomāti izraisa paniku Eiropas valstīs

Eksperti norāda, ka zibens trieciens tiešām var īslaicīgi mainīt ķermeņa polaritāti, Denijs apgalvo, ka viņa ķermenī izmaiņas ir paliekošas.

Daži fakti:

– Zibens spērienam ir milzīgs spriegums — daudz lielāks nekā jebkurai cilvēka radītai elektroiekārtai. Vidēji zibens spriegums ir no 100 miljoniem līdz 1 miljardam voltu (100 MV – 1 GV).
– Parasta mākoņa–zemes zibens izlāde parasti sasniedz 300 miljonus voltu (300 MV).
– Strāvas stiprums zibens kanālā var būt 30 000 līdz 100 000 ampēru, kas ir tūkstošiem reižu vairāk nekā sadzīves elektroierīcēs.
– Temperatūra zibens spēriena kanālā var sasniegt 25 000–30 000 °C, kas ir apmēram piecas reizes karstāka par Saules virsmu.

Tātad — ja mājas rozetē ir 230 V, tad zibens ir apmēram miljons reižu jaudīgāks sprieguma ziņā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Braucošā auto trīs reizes iesper zibens – sekas bija pārsteidzošas
Kurus kokus visbiežāk sasper zibens – pētījums atklāj pārsteidzošus faktus
Kokteilis
VIDEO. Kaut ko tādu nebūsi redzējis! Mākslinieki izmanto zibeni, lai atskaņotu mūziku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.