“Darba grupai nebūs laika ilgi spriest!” Vai trīs pirmdienas ir pietiekoši, lai mazinātu valstī birokrātiju? Ieteikt







TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”, eksperti apsprieda aktualitāti, kas saistīta ar birokrātijas mazināšanu valstī – Evikas Siliņas (JV) izdoto rezolūciju par darba grupas izveidi. Diskusijā piedalījās Andris Bite, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents, Zivrūpniecības uzņēmuma SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs un Pārtikas Uzņēmumu federācijas padomes loceklis, Raivis Kronbergs, Valsts kancelejas direktors, un Inga Vilka, Valsts kontroles padomes locekle.

Reklāma Reklāma

Vai kārtējā darba grupas izveide būs vēl viena neizdevusies iniciatīva vai reāls plāns?

Diskusijas dalībnieki atzina, ka mēģinājumi samazināt birokrātiskos procesus ir bijuši vairākkārtīgi, taču līdz šim tie bieži vien nav devuši reālus rezultātus. Andris Bite norādīja, ka, neskatoties uz iepriekšējām iniciatīvām, birokrātija turpina pieaugt:

“Ir bijuši vairāki mēģinājumi un apņemšanās samazināt birokrātiskos procesus, taču diemžēl līdz šim šie plāni ir cietuši krahu. Jaunās regulas un prasības tikai palielina administratīvo slogu. Lielais jautājums ir – vai valsts pusē ir patiesa vēlme šo problēmu atrisināt,” vaicāja uzņēmējs Bite.

Vai ir sajūta, ka valsts tiešām ir gatava risināt šo jautājumu vai kārtējo reizi būs darba grupa, kas ilgi risinās problēmu?

Raivis Kronbergs no Valsts kancelejas uzsvēra, ka šoreiz plānots strādāt ātri un efektīvi – viņš pauda gatavību trīs pirmdienu laikā sagatavot konkrētu rīcības plānu.

“Darba grupai nebūs laika ilgi spriest. Esmu iezīmējis trīs pirmdienas, es ceru, ka to laikā mēs plānu varam uzlikt uz galda. Mēs nesāksim tukšā vietā, no nulles. Valsts kontrole ir veikusi revīziju par mazo iestāžu apvienošanu ar citām funkciju apvienošanām, skatīsimies arī tajā virzienā. Uzņēmēju organizācijas dalīsies ar apkopoto informāciju no saviem biedriem un arī no valsts pārvaldes puses nāk dažādi priekšlikumi par birokrātijas mazināšanu.”

Valsts kontroles pārstāve Inga Vilka gan pauda skepsi. “Protams, gribētos cerēt, ka kaut kas mainīsies un rezultāti būs, bet mēs no Valsts kontroles skatupunkta, ja skatāmies arī pagātnē, tad šobrīd skatāmies ar pamatīgu skepsi.” Viņa norāda, ka ilgi ir aicinājuši mazināt administratīvo slogu, taču reformu ieviešana ir bijusi ļoti gausa. Līdz šim daudzi ieteikumi ir pārlikti no viena plāna uz otru bez būtiskiem uzlabojumiem.

Reklāma Reklāma

LA.LV Aptauja Vai uzskati, ka darba grupas izveide dos vēlamo rezultātu birokrātijas mazināšanai? Jā

Nē

Man nav viedokļa šajā jautājumā Padalies ar rezultātiem