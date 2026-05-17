Dārzi pārvēršas šķeldā. Kāpēc Kalifornijā izcirtīs 420 000 saldo persiku koku? 0

17:12, 17. maijs 2026
Centrālkalifornijas persiku audzētāji gatavojas iznīcināt aptuveni 420 000 kompotu persiku koku pēc tam, kad uzņēmums “Del Monte Foods” šī gada sākumā slēdza savas konservu rūpnīcas.

“Del Monte” ir 139 gadus sens augļu un dārzeņu konservēšanas uzņēmums, kurš aprīlī neatgriezeniski slēdza rūpnīcas Modesto un Hjūsonā. Tas notika pēc tam, kad pagājušā gada jūlijā uzņēmums iesniedza pieteikumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu saskaņā ar ASV Bankrota likuma 11. nodaļu.

Rūpnīcu slēgšanas dēļ bez darba palika simtiem strādnieku un tas smagi skāra arī koku audzētājus. Daudzi no viņiem zaudēja 20 gadu ilgus līgumus ar “Del Monte”, turklāt viņiem bija maz alternatīvu pircēju savai produkcijai. Saskaņā ar izdevuma “Sacramento Bee” datiem lauksaimnieku negūtie ieņēmumi varētu sasniegt 550 miljonus dolāru.

Reaģējot uz situāciju, senators Ādams Šifs un Pārstāvju palātas locekļi paziņoja, ka šie audzētāji varēs saņemt federālo palīdzību līdz 9 miljonu dolāru apmērā. Šie līdzekļi paredzēti līdz pat 420 000 persiku koku likvidēšanai pirms gaidāmās ražas sezonas, kas parasti ilgst no maija beigām līdz septembrim.

Apstiprinātais ārkārtas atbalsts palīdzēs lauksaimniekiem atbrīvot aptuveni 3000 akru lielu platību no persiku dārziem. Amatpersonas norādīja, ka 50 000 tonnu persiku izņemšana no ražošanas mazinās pārprodukciju un pasargās zemniekus no papildu zaudējumiem aptuveni 30 miljonu dolāru apmērā. Pēc tam audzētāji varēs pievērsties citām kultūrām.

