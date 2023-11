Daugavgrīvas ielas iedzīvotāji “Rīgas namu pārvaldnieka” dabiniekus vaino vandālismā. Gaišā dienas laikā bez saskaņošanas nozāģēti ceriņi, kuriem ir sentimentāla vērtība Ieteikt







Portālā LA.LV vērsās Daugavgrīvas ielas iedzīvotāja Jeļena Feofilova, kura ir sašutusi par vandālismu nama pagalmā. To gaišā dienas laikā veikuši SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieki.

“Mūsu māja ir celta 1969. gadā. Es tur esmu nodzīvojusi visu savu mūžu līdz šim. Tie ceriņi bija stādīti uzreiz pēc tās mājas celšanas. Mans tēvs bija stādījis tos ceriņus, kaimiņi, kuri jo projām ir dzīvi. Mans tēvs jau ir aizsaulē. Tie bija košumkrūmi, kuru ziedi priecēja vasarā un arī apsniguši ziemā tie izskatījās skaisti.“

Tā bijis līdz dienai, kad SIA “Rīgas namu pārvaldnieka” cilvēki, apbruņojušies ar motorzāģiem, nolēma ainavu nedaudz “palabot”. Iedzīvotāji bijuši šokā. Uzņēmums, kurš apsaimnieko ēku, zemes faktiskajiem īpašniekiem nebija bildis ne vārda par ieceri košumkrūmus nozāģēt. Turklāt tas darīts mīnus astoņos grādos, kas, Jeļenasprāt, nozīmē, ka ceriņi vairs nedzīs jaunus dzinumus. Jeļena steigšus zvanījusi pārvaldniekam, taču atsaucību neesot sagaidījusi. Tikmēr nozāģēto ceriņu zari gūluši kaudzē. Darbiniekus neesot interesējuši arī iedzīvotāju iebildumi. Izsaukta arī Rīgas pašvaldības policija.

“Policija bija atbraukusi, viņi uzturējās tur kādu laiku, prasījuši kaut kādus dokumentus un uz brīdi tie darbinieki pazuda. Visticamāk, ka aizgāja pusdienās, jo pēc mirkļa darbi atkal turpinājās.“

“Rīgas namu pārvaldnieka” darbinieki iedzīvotājiem neesot paskaidrojuši, kurš nolēmis Rīgā, pilsētā, kuru vietvara lepni dēvē par zaļu, nogriezt teju līdz ar zemi sakuplojušus ceriņu krūmus.

“Es zvanīju uz Rīgas pašvaldības policiju, kur man paskaidroja, ka koks nav krūms un ka atļauja nav vajadzīga, lai to nogrieztu. Tad man ir jautājums, vai es varu aiziet uz Vērmanes dārzu un nogriezt jebkuru krūmu, kas man nepatīk? Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā man paskaidrojqa, ka Rīgas namu pārvaldnieks nav viņu pakļautībā un ieteica rakstīt vēstuli uz izpilddirekciju. To es arī izdarīju. Galu galā man “Rīgas namu pārvaldnieka” pārstāve paskaidroja, ka tā ir apstādījumu apkope. Uz ko es pajautāju vai apkope un ceriņu nozāģēšana ir viens uz tas pats? Darbiniece kļuva nepieklājīga un nometa klausuli.“

Jeļena ar šādu attieksmi nav bijusi mierā un zvanījusi atkārtoti, līdz viņa saņēmusi skaidrojumu, ka Rīgas namu pārvaldnieka dārznieks izlēmis, kādiem būtu jāizskatās ceriņiem Daugavgrīvas ielas daudzdzīvokļu nama pagalmā.

“Mani uztrauc divi jautājumi. Pirmais. Kāpēc nav iespējams sazvanīt “Rīgas namu pārvaldnieka” vadību? Informācijas centrs nesniedz šādu iespēju, bet mēs šim uzņēmumam maksājam! Un otrs jautājums: mēs esam mājas kopīpašnieki, tā zeme pie nama, arī ir mūsu kopīpašums, tad kāpēc pret tajā augošajiem augiem tiek piekopta tāda vardarbība – bez saskaņošanas, bez brīdinājuma? Kāpēc šādi darbi netika saskaņoti ar zemes īpašniekiem?”

Pajautājot pašiem darbu veicējiem, Jeļena atbildes vietā saņēmusi, kā pati norāda, pretīgu un riebīgu attieksmi. Komunikācija bijusi izsmejoša. Tā iemūžināta arī šim rakstam pievienotajā video. Jeļena norāda, ka kāds no darbiniekiem bravūrīgi norādījis, ka ir “Rīgas namu pārvaldnieka” pārstāvis.

“Nu un kas? Es esmu īpašniece!” dusmojas Jeļena.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” portālam LA.LV skaidro: “Veicot obligāto dzīvojamās mājas teritorijas apsekošanu, tika konstatēts, ka vairākās vietās krūmi būtiski traucē gājēju pārvietošanos. Tādēļ dzīvojamās mājas labiekārtošanas darbu plānā iekļauta krūmu kopšana, lai izpildītu Rīgas domes saistošos noteikumus. Dekoratīvo krūmu apgriešana atkarīga no attiecīgās krūmu sugas, to vecuma, dārznieki katrā gadījumā individuāli izvērtē apgriešanas apjomu un tehniku, darbi veikti augu miera periodā. Konkrētās mājas teritorijā ceriņu krūmiem tika veikta atjaunojošā apgriešana, proti, apgriežot krūmu, tiek veicināta jauno dzinumu veidošanās pavasarī. Šāda metode tiek izvēlēta pāraugušiem krūmiem ar sausiem zariem. Krūma vainags veidosies no jauna, kā arī to varēs vieglāk veidot, lai tas turpmāk neizplestos uz gājēju celiņiem. Atvainojamies par iespējamiem pārpratumiem, veiksim nepieciešamās darbības, lai komunikācijas procesu uzlabotu.”

Tikmēr iedzīvotāji ir vērsušies Dārzkopības institūtā, kas plašāk pazīstams kā “Dobeles ceriņi”, lai noskaidrotu, cik lielus zaudējumus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, veicot nesaskaņotus košumkrūmu nozāģēšanas darbus ir radījis mājas un zemes kopīpašniekiem.