Foto: Ivars Soikāns/LETA

Daugavpilī dabā izmesti 39 tonnas atkritumu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:14, 28. aprīlis 2026
Ziņas Dabā

Atkritumi vidē ir nopietna problēma, kas ietekmē gan cilvēku veselību, gan dabas ekosistēmas, jo nepareizi izmesti sadzīves un rūpnieciskie atkritumi piesārņo augsni, ūdeni un gaisu, apdraudot augus, dzīvniekus un arī cilvēkus.

Ir ļaudis, kas ne tikai ikdienā savāc aiz sevis, bet mēdz to darīt arī aiz citiem, piemēram, pastaigas laikā no zemes savācot atkritumu un izmetot to miskastē. Tomēr, lai pavasari un vasaru sagaidītu ar patīkamu, sakoptu vidi, visā Latvijā aprīļa izskaņā tiek rīkota Lielā talka.

Daugavpilieši šogad pastrādājuši īpaši cītīgi, savācot 39 tonnas atkritumu.

“Daugavpilieši Lielajā Talkā uzstāda jaunu rekordu! Šogad kopīgiem spēkiem pilsētas iedzīvotāji savāca 39 tonnas atkritumu, kas ir par 15 tonnām vairāk nekā pērn!

Oficiālie dati liecina, ka Daugavpilī Lielajā talkā piedalījās 2 181 cilvēks – gan individuālie talkotāji, gan kolektīvi. Plecu pie pleca talkoja ģimenes, draugi, klasesbiedri, kolēģi, kaimiņi un cilvēki, kuri iepriekš viens otru nepazina. Katrs no viņiem ieguldīja savu laiku un spēku, lai padarītu pilsētu vēl tīrāku un sakoptāku.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība pateicas ikvienam, kurš kļuva par daļu no šī nozīmīgā notikuma. Kopā mēs veidojam pilsētu, kurā ir patīkami dzīvot!” vēstīts Daugavpils Komunālās saimniecības “Facebook” profilā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.