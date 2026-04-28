Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš piedalās NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas Latvijā noslēguma pasākumā Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lielvārde”. Ilustratīvs attēls.

Jau iepriekš gribējis aiziet no amata: AM valsts sekretārs Puriņš komentē atlūguma iesniegšanu

LETA
15:26, 28. aprīlis 2026
Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretārs Aivars Puriņš plašāk nekomentē atlūguma iesniegšanas iemeslus, taču apstiprināja, ka jau iepriekš gribējis aiziet no amata, bet vēlāk pārdomājis.

Aizsardzības ministrija medijus 22. aprīlī informēja, ka Puriņš iesniedzis atlūgumu un šo amatu atstās 31. maijā.

Līdz šim ar Puriņu aģentūrai LETA telefoniski nebija izdevies sazināties, bet šodien pirms valdības sēdes viņš žurnālistiem komentāros bija skops, jo negribot iesaistīties nekādās diskusijās. Vienlaikus viņš apliecināja, ka aiziešana no amata nav “pēkšņs kopums”.

Puriņš arī nekomentēja, vai viņam bijušas grūtības sastrādāties ar aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P).

Tāpat viņš apstiprināja, ka esot jau iepriekš iesniedzis atlūgumu, taču vēlāk pārdomājis.

Puriņš pēc savas pēdējās darba dienas ministrijā “pagaidām neko” nedarīšot.

Jau ziņots, ka drīzumā tiks izsludināts atklāts konkurss uz ministrijas valsts sekretāra vietu.

Puriņš Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatu ieņēma kopš 2024. gada 29. aprīļa. Pirms tam viņš bijis Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos, Nacionālās drošības padomes sekretārs. No 2019. gada līdz 2023. gadam bijis aizsardzības padomnieks, Aizsardzības ministrijas pārstāvju NATO un Eiropas Savienībā vadītājs, savukārt no 2015. gada līdz 2019. gadam strādājis kā Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos.

