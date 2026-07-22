Daudzstāvu ēkas Pļavniekos.
Daudzstāvu ēkas Pļavniekos.
Foto. LETA/Zane Bitere

Dienas vidū Rīgā izceļas bruņots konflikts – mājas iedzīvotājs sāk šaudīties, bet aculiecinieki atminas notikušo 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
9:01, 22. jūlijs 2026
Ziņas Krimināls

Pirmdien dienas vidū kādā Salnas ielas daudzdzīvokļu nama pagalmā izcēlās konflikts starp vairākiem vīriešiem, kas noslēdzās ar šāvienu un policijas iesaisti. Saskaņā ar aculiecinieku stāstīto “Degpunktā”, viens no strīdā iesaistītajiem bija bruņots, un incidenta laikā izšāva gaisā. Tāpat cieta vismaz viens cilvēks, taču pagaidām nav skaidrs, vai ierocis tika izmantots jau konflikta sākumā vai tikai pēc tam, kad strīds bija saasinājies.

Kokteilis
Jo vecāki kļūstam, jo skaidrāk to saprotam: 9 lietas, par kurām pēc 60 vairs nav vērts uztraukties
TV24
Vitenbergs brīdina 50 tūkstošus latviešu pirms apkures sezonas: ne jau šķelda rada lielākās bažas 30
Kokteilis
Zodiaka zīmes, kuru pārstāvji visbiežāk atgriežas pie bijušajiem – kā pirmie tiek minēti Skorpioni
Lasīt citas ziņas

Notikuma vietā drīz vien ieradās vairākas Valsts policijas ekipāžas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Pagalmā pulcējās arī apkārtējie iedzīvotāji, cenšoties noskaidrot notikušā apstākļus.

Tāpat nama pagalmā bija redzami vairāki konfliktā iesaistītie. Viens no viņiem policistiem sniedza paskaidrojumus, citam tika sniegta medicīniskā palīdzība galvas traumas dēļ, savukārt vēl viens atradās mediķu automašīnā policijas uzraudzībā. Paši iesaistītie no komentāriem atteicās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Ne tikai auzu pārslās: ārsti nosauc TOP 10 produktus ar augstu magnija saturu
“Gada neveiklība!” Sociālajos medijos brīdina par pārpratumu, kas pie kases var izmaksāt dārgi
Lai arī Ģenerālprokuratūra to prasījusi, šī valdība neatcels lēmumu par atbalstu kokrūpniekiem

Tikmēr, kamēr teritorijā strādāja operatīvie dienesti, pagalmā notika arī neliela divu automašīnu sadursme.

Viens no aculieciniekiem “Degpunktā” stāstīja, ka notikuma vietai braucis garām vēl pirms policijas ierašanās.

“Es redzēju, ka tur vīrietis bija otru vīrieti noguldījis uz zemes pie mašīnas un ka ierocis mētājas uz zemes.”

Apkārtnes iedzīvotāji pieļauj, ka konfliktā iesaistītie ir vietējie iedzīvotāji un vismaz viens no viņiem dzīvo attiecīgajā namā.

Kāda kaimiņiene stāstīja, ka pēc notikušā uzmanība tika pievērsta arī automašīnai, pie kuras policija fiksēja bojājumus: “Viss notika pagalmā. Zilā mašīna stāvēja. Tur fotografēja bojājumus pie automašīnas. Šķita, ka šāva ar pistoli. Izrādās, ka tur ir iesaistīta automašīna. Jo tur stāvēja vīrietis ar saplēstu kreklu, jā. Bija jauns vīrietis, apmēram 25 gadus vecs, kuram policijas mašīnā sniedza palīdzību. Viņu pārmeklēja, savāca čaulas. To es redzēju un atceros. Jā. Nu, un viņu ievietoja policijas mašīnā. Aizveda. Bet vīrietis ar saplēsto kreklu palika stāvēt. Tas nozīmē, ka viņš nav vainīgs.”

Valsts policija pagaidām neatklāj, kas tieši izraisīja konfliktu. Zināms vien tas, ka viens no iesaistītajiem izmantoja ierocim līdzīgu priekšmetu.

Likumsargi informē, ka aizturēts 2001. gadā dzimis vīrietis. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas viņš izšāvis gaisā ar ierocim līdzīgu priekšmetu, kā arī ar tā rokturi iesitis diviem cilvēkiem.

Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas, kas paredz atbildību par huligānismu. Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu visus incidenta apstākļus.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viss liekas tik tukšs…” Elīna pēc pusotra gada atgriežas Rīgā un pamana pārmaiņas
VIDEO. “Skats, ko ierauga tūrists…” Liepājnieks sašutis par redzēto, izkāpjot no autobusa Rīgā; vietējie cērt pretī
Var paspēt iekāpt pēdējā vilcienā! Rīgas pašvaldību skolu 10. klasēs vēl ir brīvas vietas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.