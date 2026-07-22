Dienas vidū Rīgā izceļas bruņots konflikts – mājas iedzīvotājs sāk šaudīties, bet aculiecinieki atminas notikušo 0
Pirmdien dienas vidū kādā Salnas ielas daudzdzīvokļu nama pagalmā izcēlās konflikts starp vairākiem vīriešiem, kas noslēdzās ar šāvienu un policijas iesaisti. Saskaņā ar aculiecinieku stāstīto “Degpunktā”, viens no strīdā iesaistītajiem bija bruņots, un incidenta laikā izšāva gaisā. Tāpat cieta vismaz viens cilvēks, taču pagaidām nav skaidrs, vai ierocis tika izmantots jau konflikta sākumā vai tikai pēc tam, kad strīds bija saasinājies.
Notikuma vietā drīz vien ieradās vairākas Valsts policijas ekipāžas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Pagalmā pulcējās arī apkārtējie iedzīvotāji, cenšoties noskaidrot notikušā apstākļus.
Tāpat nama pagalmā bija redzami vairāki konfliktā iesaistītie. Viens no viņiem policistiem sniedza paskaidrojumus, citam tika sniegta medicīniskā palīdzība galvas traumas dēļ, savukārt vēl viens atradās mediķu automašīnā policijas uzraudzībā. Paši iesaistītie no komentāriem atteicās.
Tikmēr, kamēr teritorijā strādāja operatīvie dienesti, pagalmā notika arī neliela divu automašīnu sadursme.
Viens no aculieciniekiem “Degpunktā” stāstīja, ka notikuma vietai braucis garām vēl pirms policijas ierašanās.
“Es redzēju, ka tur vīrietis bija otru vīrieti noguldījis uz zemes pie mašīnas un ka ierocis mētājas uz zemes.”
Apkārtnes iedzīvotāji pieļauj, ka konfliktā iesaistītie ir vietējie iedzīvotāji un vismaz viens no viņiem dzīvo attiecīgajā namā.
Kāda kaimiņiene stāstīja, ka pēc notikušā uzmanība tika pievērsta arī automašīnai, pie kuras policija fiksēja bojājumus: “Viss notika pagalmā. Zilā mašīna stāvēja. Tur fotografēja bojājumus pie automašīnas. Šķita, ka šāva ar pistoli. Izrādās, ka tur ir iesaistīta automašīna. Jo tur stāvēja vīrietis ar saplēstu kreklu, jā. Bija jauns vīrietis, apmēram 25 gadus vecs, kuram policijas mašīnā sniedza palīdzību. Viņu pārmeklēja, savāca čaulas. To es redzēju un atceros. Jā. Nu, un viņu ievietoja policijas mašīnā. Aizveda. Bet vīrietis ar saplēsto kreklu palika stāvēt. Tas nozīmē, ka viņš nav vainīgs.”
Valsts policija pagaidām neatklāj, kas tieši izraisīja konfliktu. Zināms vien tas, ka viens no iesaistītajiem izmantoja ierocim līdzīgu priekšmetu.
Likumsargi informē, ka aizturēts 2001. gadā dzimis vīrietis. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas viņš izšāvis gaisā ar ierocim līdzīgu priekšmetu, kā arī ar tā rokturi iesitis diviem cilvēkiem.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas, kas paredz atbildību par huligānismu. Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu visus incidenta apstākļus.