VIDEO. “Normāli iznīcināts!” Pēc “Prāta vētras” koncerta cilvēki sašutuši par stadiona stāvokli – pašvaldība skaidro, kas notiks tālāk 2
LA.LV jau vēstīja, ka sestdien Liepājā ar iespaidīgu koncertu noslēdzās grupas “Prāta vētra” vasaras koncerttūre. Neraugoties uz lietu un mainīgajiem laikapstākļiem, stadionā pulcējās tūkstošiem klausītāju, kuri kopā ar grupu izdziedāja iemīļotākās dziesmas. Tomēr dažas dienas pēc koncerta uzmanības centrā nonācis nevis muzikālais piedzīvojums, bet gan stadiona zāliens.
Sociālajā tīklā “X” publicēts video, kurā redzams stadiona “Daugava” zāliena stāvoklis pēc koncerta. Ieraksta autors raksta: “Uz ilgāku laiku “atā” Daugavas stadionam Liepājā. Pēc Prāta vētras koncerta normāli iznīcināts.”
Uz ilgāku laiku "atā" Daugavas stadionam Liepājā. Pēc PV koncerta normāli iznīcināts. pic.twitter.com/hibOkaaCn6
— LV_futbols (@LV_futbols) July 20, 2026
Ieraksts izraisījis plašas diskusijas. Daļa komentētāju pauž bažas par stadiona nākotni, bet citi uzskata, ka situācija nav tik dramatiska.
Savukārt Jānis nesaprot, kāpēc koncerts vispār noticis stadionā: “Man ir jautājums. Valmierā šai grupai allaž atrod kaut kādas pļavas priekš skatuves un zālāja mīdītājiem. Visi apmierināti. Vai Liepājā trūkst pļavu, ka jāčakarē labi uzturēts zāliens specifiskām vajadzībām?”
Tikmēr Liepājas pašvaldība uzsver, ka satraukumam neesot pamata. Liepājas Olimpiskā centra pārstāvji aģentūrai LETA norādījuši, ka zāliena atjaunošanas darbi jau ir sākušies un dažu nedēļu laikā stadiona segumu plānots pilnībā sakārtot.
Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde skaidro, ka iespējamie zāliena bojājumi bija paredzēti jau pirms koncerta.
Tuvāko dienu laikā paredzēts uzlabot zāliena vizuālo izskatu, bet pilnīgai atjaunošanai, lai tas atkal būtu piemērots sporta sacensībām, būs nepieciešamas vēl vairākas nedēļas.
Stadions “Daugava” atbilst starptautiskajiem futbola standartiem un ir futbola kluba “Liepāja” mājas spēļu norises vieta. Jau šī mēneša beigās tajā paredzēta UEFA Konferences līgas otrās kvalifikācijas kārtas spēle pret Vīnes “Austria”.
Kā šo risina citur pasaulē? Lielajos stadionos tak arī notiek koncerti.
— Dace Bluke (@dacebluke) July 20, 2026
Parasti īpašnieks noslēdz garantijas līgumu ar pasākuma rīkotāju par to, ka viss tiks savests kārtībā kā pirms iznomāšanas.
— Ištvāns Džeremijs Mekešs (@Panzerkampfiets) July 20, 2026
Nedomāju ka kāds tur ieguldīs 200k paklājzāliena ieklāšanai, visticamāk šogad futbols Liepājā ir beidzies, varbūt uz gada beigām vēl paspēs uzspēlēt.
— KasPars Grieķeris (@USBfootball) July 21, 2026
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