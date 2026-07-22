Lukašenko “paslīdējusi” mēle: runa ir par specvienībām, kas izvietotas uz robežas 0
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka izvietojis specvienības mežos uz robežas ar Ukrainu – domājams, “drošības dēļ”.
Pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents to paziņoja selektora sanāksmē par ražas ievākšanas jautājumiem 21. jūlijā. Paziņojums tika publicēts Lukašenko oficiālajā tīmekļa vietnē.
Lukašenko pavēlēja sūtīt dīkdieņus armijā , bet darba disciplīnas pārkāpējus – lauksaimniecībā. Pie reizes viņš izpļāpājās, ka novietojis speciālo uzdevumu spēkus līdzās Ukrainas robežām, ziņo Dialog.ua.
“Nododiet viņam [red. – Baltkrievijas aizsardzības ministram] manu uzdevumu: visus, kas neprot strādāt, – armijā un uz dienvidu robežu. Uz mežu. Tur mūsu puiši, speciālo operāciju spēki, pēc manas pavēles ir izkliedēti gar Ukrainas robežu,” paziņoja diktators.
Viņš uzreiz precizēja, ka spēki nav izvietoti uzbrukuma nolūkos, bet gan “drošības nodrošināšanai”.