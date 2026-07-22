Aleksandrs Lukašenkos
Aleksandrs Lukašenkos
Foto. Scanpix/LETA?AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Lukašenko “paslīdējusi” mēle: runa ir par specvienībām, kas izvietotas uz robežas 0

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LA.LV
8:39, 22. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka izvietojis specvienības mežos uz robežas ar Ukrainu – domājams, “drošības dēļ”.
Pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents to paziņoja selektora sanāksmē par ražas ievākšanas jautājumiem 21. jūlijā. Paziņojums tika publicēts Lukašenko oficiālajā tīmekļa vietnē.

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Lukašenko pavēlēja sūtīt dīkdieņus armijā , bet darba disciplīnas pārkāpējus – lauksaimniecībā. Pie reizes viņš izpļāpājās, ka novietojis speciālo uzdevumu spēkus līdzās Ukrainas robežām, ziņo Dialog.ua.

“Nododiet viņam [red. – Baltkrievijas aizsardzības ministram] manu uzdevumu: visus, kas neprot strādāt, – armijā un uz dienvidu robežu. Uz mežu. Tur mūsu puiši, speciālo operāciju spēki, pēc manas pavēles ir izkliedēti gar Ukrainas robežu,” paziņoja diktators.

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Viņš uzreiz precizēja, ka spēki nav izvietoti uzbrukuma nolūkos, bet gan “drošības nodrošināšanai”.

Aleksandrs Lukašenko
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