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Zodiaka zīmes, kuru pārstāvji visbiežāk atgriežas pie bijušajiem – kā pirmie tiek minēti Skorpioni 0

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LA.LV
18:01, 21. jūlijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Dažiem cilvēkiem šķiršanās nozīmē skaidru robežlīniju starp pagātni un nākotni. Viņi pieņem notikušo, izdara secinājumus un dodas tālāk. Taču ir arī tādi, kuri pēc attiecību beigām vēl ilgi domās atgriežas pie bijušā partnera, analizē pieļautās kļūdas un klusībā apsver iespēju visu sākt no jauna.

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Astrologi uzskata, ka noteiktām zodiaka zīmēm ir īpaši grūti pilnībā atlaist cilvēkus, kuri reiz bijuši nozīmīga viņu dzīves daļa. Dažas zīmes ilgojas pēc zaudētās tuvības, citas ilgojas pēc stabilitātes, bet vēl citas tic, ka īsta mīlestība ir pelnījusi otro iespēju.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

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