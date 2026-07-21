Jo vecāki kļūstam, jo skaidrāk to saprotam: 9 lietas, par kurām pēc 60 vairs nav vērts uztraukties 0
Daudzi ir pamanījuši, ka daļa cilvēku pēc sešdesmit vai septiņdesmit gadu vecuma kļūst ievērojami mierīgāki. Tas nenozīmē, ka viņu dzīvē pēkšņi pazudušas problēmas, veselības rūpes vai ikdienas izaicinājumi. Atšķirība slēpjas citur – gadu gaitā viņi iemācījušies netērēt savu laiku un emocionālo enerģiju tam, ko vairs nespēj vai nevēlas mainīt.
To īpaši labi var pamanīt, salīdzinot divus viena vecuma cilvēkus. Viens joprojām uztraucas par katru sīkumu, cenšas visus pārliecināt un pārdzīvo par apkārtējo viedokli. Otrs šķiet daudz mierīgāks, lai gan piedzīvojis ne mazāk grūtību. Atšķirība nav veiksme vai labvēlīgāki dzīves apstākļi – tā ir pieredze un apzināta izvēle.
Lūk, deviņas lietas, kurām emocionāli noturīgi cilvēki pēc 60 gadu vecuma parasti vairs netērē savu enerģiju.