Dimanta: Ja ziedo sociālām lietām un medicīnai, tas nozīmē, ka pamattiesības cilvēkiem uz cieņpilnu dzīvi nav nodrošinātas 0
TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta norādīja uz būtisku problēmu, ka Latvijā daudziem cilvēkiem netiek nodrošinātas pamattiesības, piemēram, uz veselības aprūpi, neiesaistot sabiedrību ziedojumu vākšanā.
Viņa uzsvēra, ka ziedošana tādos sektoros kā sociālā palīdzība un medicīna nedrīkst kļūt par normas sastāvdaļu valstī, kur būtu jāstrādā spēcīgai labklājības sistēmai.
“Patiesībā, ja mēs skatāmies uz jebkuras valsts labklājības līmeni – gan sociālo nodrošinātību, gan medicīnas palīdzību – mums ir jāpaskatās, kam ziedo šajās valstīs. Ja ziedo tādām lietām kā sociālajai palīdzībai vai medicīnai, tas nozīmē, ka pamattiesības cilvēkiem uz veselību un cieņpilnu dzīvi nav nodrošinātas,” norādīja Dimanta.
Dimanta atzina, ka, neskatoties uz vēlmi izvairīties no šāda secinājuma, viņai nākas piekrist, ka Latvijā daudzi cilvēki bez sabiedrības iesaistes paliek bez pienācīgas aprūpes.
“Man, diemžēl, lai kā es to negribētu teikt, jāatzīst, ka Latvijā ne visiem mēs esam spējuši no nodokļiem nodrošināt cienīgu dzīvi un veselības aprūpi. Tas nozīmē, ka tās pamatlietas, kā cilvēka dzīvības glābšana, ir palikusi sabiedrības pašas rokās, un tas ir pilnīgi nepareizi,” viņa skaidroja.
Dimanta norāda, ka ziedošana nav valsts budžeta lāpīšana, un atgādina, ka tai vajadzētu būt sabiedrības labklājības paaugstināšanas mehānismam, nevis pēdējai cerībai izdzīvot: “Šobrīd mēs esam situācijā, kad gan bērniem, gan daudziem pieaugušajiem ir nepieciešama līdzcilvēku palīdzība, lai izdzīvotu, teiksim, medicīniski, un tas nav pareizi.”