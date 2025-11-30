Foto: AFP/Scanpix/LETA

12:30, 30. novembris 2025
Ikdienu pilnīgi noteikti spēj izkrāsot dažādi kuriozi gadījumi un nelieli pārpratumi. Tāds ir arī stāsts, ar kuru soctīklā “Threads” dalījusies kāda “Lidl” pircēja. Pasmaidīsim kopā!

Sievietes rakstītais turpinājumā!

“Lidlā pašapkalpošanās kasē kaut kas nokārās, nevarēju atrast nevienu darbinieku. Dusmojos, jo mani ārā gaida cilvēki kuri arī steidzas un nevaru atrast nevienu. Tajā brīdī redzes lokā parādījās apsargs.

Gāju viņu ķert rokā, pēkšņi man priekšā bija “viņš” .. Es saku: “Vai varat man palīdzēt?”

– Protams, kas noticis?
– Man tur kaut kas neiet, vai jūs varat palīdzēt?
– Nu, jūs vēl Valsts policiju varējāt izsaukt šajā jautājumā.

Teica pašvaldības policists.
Un es no kauna gandrīz zemē ielīdu.”

Izrādās, sieviete bija uzrunājusi nevis apsargu, bet policistu.

Arī citiem esot gadījies līdzīgi…

