“Viņš vēlas nopelnīt naudu ar šo darījumu un…” Slaidiņš atklāj, kas patiesībā slēpjas aiz Trampa loģikas attiecībā uz kara izbeigšanu Ukrainā 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja iespējamo ASV prezidenta Donalda Trampa rīcības loģiku saistībā ar karu Ukrainā, kā arī ASV un Eiropas Savienības lomu sarunās ar Krieviju.
Trampa loģika nav vienkārša, taču tās pamatos ir vairāki faktori. Pirmkārt, Tramps uzskata, ka kara izbeigšana nav iespējama bez Krievijas Donbasa okupācijas. Otrkārt, Tramps vēlas nopelnīt naudu ASV ar šo darījumu, un krievi viņam pārdod šo iespēju.
Slaidiņš uzsver, ka Tramps nevēlas uzņemties nekādas saistības, bet viņam esot būtiski iesaldēt karu pirms lielo sarunu sākuma ar Ķīnu, tādējādi sasitot Eiropu ar sevi un noļaujot Eiropas Savienībai padoties.
NBS majors norāda arī uz Trampa personīgajiem motīviem: “Tramps patiesi vēlas izbeigt šo karu. Kā tas notiks, visticamāk, tas viņam ir sekundārs jautājums. Turklāt Trampam Epšteina jautājums ir jākompensē ar uzvarām ārpolitikas frontē.”
Slaidiņš min arī to, ka ASV prezidenta komanda kļuvusi piesardzīgāka: “Baltais nams ir labojis savas kļūdas un nolēmis nodrošināties. Pēc Ankoridžas visa ASV prese iestājās pret šādu vienošanos. Tagad Tramps ir viltīgāks, un tādi brīnumi kā amerikāņu mediju sacelšanās pēc tikšanās Aļaskā, visticamāk, vairs nenotiks.”
Lai arī Trampa iespējamā pieeja šķiet pielaidīgāka, kopējā ASV politikas līnijā vērojami arī stingri pretkrieviski soļi. Slaidiņš atsaucas uz senatora Lindsija Greiema teikto, ka panākts ievērojams progress sankciju jomā: “Lukoil, pat pēc savu aktīvu pārdošanas, nevarēs pārskaitīt līdzekļus uz Krieviju.”
Slaidiņš uzsver, ka, lai cik nozīmīgas būtu ASV un Krievijas sarunas, tās nevarēs notikt, ignorējot Eiropas Savienību: “Ir skaidrs, ka sarunas nav iespējamas bez Eiropas Savienības, jo arī Eiropas Savienībai pieder kontrolpaketes sankcijās.” Viņš norāda, ka ES iestāsies par kara turpināšanu, līdz saņems drošības garantijas.
Vēl viens būtisks faktors ir laika ierobežojums pirms ASV prezidenta vēlēšanām, kas notiks 2026. gada novembrī. “Vēlēšanu loģika liecina, ka Trampam rezultāts ir nepieciešams jau martā vai maijā,” norāda Slaidiņš.
Viņš arī uzsver, ka lielākā daļa pasaules, izņemot Ukrainu un Baltijas valstis, visticamāk nevēlas redzēt Krievijas sabrukumu. Savukārt Ukrainas sabiedrība, īpaši tās aktīvākā daļa neatbalsta un visticamāk neatbalstīs nevienu vienošanos.