Šī kūka top tikai no šokolādes un banāniem, bet garša – pārsteidzoši bagātīga un tekstūra krēmīga. Ideāls saldais, kad kārojas kas šokolādīgs, bet negribas ilgi stāvēt pie plīts. Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:
1. 200g tumšās šokolādes (vai savas iecienītākās);
2. 300-400g banānu.

Pagatvošana:
1. Banānus saspaida ar dakšiņu viendabīgā masā, šokolādei izkausē (mikroviļņu krāsnī kausē pusotru minūti).
2. Pie banāniem maisot iemaisa šokolādi, masu lej ar pārtikas plēvi izklātā veidnē un novieto ledusskpī sastingt.

Ieteikumi:
Jo vairāk banānu, jo mīkstāka būs kūka.
Šo recepti var gatavot banānus aizstājot ar ceptiem/tvaicētiem āboliem (pēc sagatavošanas tos sablenderē/samīca).

Lai labi garšo!

