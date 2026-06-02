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Dramatiski notikumi Japānā: lācis iemaldās rūpnīcā un smagi savaino cilvēkus 0

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LETA
15:24, 2. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Lāča uzbrukumā Japānas pilsētā Fukusimā otrdien ievainoti četri cilvēki, paziņojusi policija. Pagājušajā gadā Japānā lāču uzbrukumos dzīvību zaudēja 13 cilvēki, kas ir rekordliels skaits.

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Fukusimā lācis iemaldījās automašīnu detaļu rūpnīcā, kur ievainoja divus cilvēkus. Pēc tam dzīvnieks ievainoja vēl vienu cilvēku dzīvojamā rajonā un vēl vienu netālu esošajā elektronisko iekārtu rūpnīcas teritorijā. Domājams, ka lācis joprojām atrodas tur, atsaucoties uz amatpersonām un policiju, ziņo vietējie mediji.

Viens no cietušajiem atrodas smagā stāvoklī, bet pārējie guvuši vieglus ievainojumus, ziņo mediji.
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Saskaņā ar oficiālajiem datiem pagājušajā finanšu gadā, kas noslēdzās martā, cilvēki Japānā lāčus pamanīja 50 000 reižu, kas ir par vismaz 50% vairāk nekā iepriekšējais rekords, kas tika sasniegts pirms diviem gadiem.

Gandrīz katru dienu tiek ziņots par lāčiem, kas iemaldījušies mājokļos, klaiņo skolu tuvumā un plosās lielveikalos un karsto avotu kūrortos.

Vietējie mediji ziņo, ka šogad, lāčiem mostoties no ziemas miega, atkal reģistrēts rekordliels šo dzīvnieku novērojumu skaits.

Aprīlī lāču uzbrukumos gāja bojā viens cilvēks un vēl pieci tika ievainoti, liecina Japānas Vides ministrijas publiskotie dati.

Šogad lāči vairāk nekā desmit gadījumos pamanīti arī Tokijas nomalēs, un pagājušajā mēnesī tika ziņots, ka galvaspilsētas apkaimē lācis sakropļojis 30 gadus vecu krievu, kas bija devies pārgājienā.

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