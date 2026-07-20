Foto: Scanpix/The Associated Press/LETA

Neparasta pazušana Rojā – jau vairākas dienas tiek meklēts pazudis ūdenslīdējs 0

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LA.LV
16:58, 20. jūlijs 2026
Ziņas Krimināls

Kā liecina Valsts policijas izsūtītā informācija, Rojā pavisam neparastos apstākļos ir pazudis ūdenslīdējs. Tas gan noticis jau vairāk nekā pirms nedēļas, taču meklēšana turpinās.

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Saskaņā ar policijas izsūtīto informāciju 12. jūlijā Talsu novadā, Rojas pagastā, Rojā 1965. gadā dzimis vīrietis, ūdenslīdējs Jurijs Dmiščuks nodarbojies ar niršanu 10 jūras jūdzes no Rojas, bet neatgriezās laivā.

Krasta apsardze vairākas dienas veica vīrieša meklēšanas pasākumus, izmantojot kuģus, lidmašīnu un helikopteru no Igaunijas puses, bet vīrietis nav atrasts.

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Vīrieša smagā ekipējuma dēļ pastāv tikai neliela iespēja, ka vīrieti varētu izskalot krastā un ja tas notiks, tad, visticamāk, posmā no Rojas līdz Rīgai un tādā gadījumā aicinām zvanīt operatīvajiem dienestiem pa tālruņa numuru 112.

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