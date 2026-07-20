Kaitīgie ieradumi slepus pārņem cilvēku dzīves: neirologs atklāj 3 viltības, kā ātri no tiem atbrīvoties 0
Daži kaitīgie ieradumi sākotnēji var šķist pavisam nekaitīgi, tomēr laika gaitā tie uzkrājas, un pēkšņi cilvēks attopas un nemaz nesaprot, ko darīt.
Bērnu neirologs Arifs Khans, kā vēsta ziņu portāls DailyMail, apgalvo, ka trīs vienkārši paņēmieni var palīdzēt saraut šos cilpveida procesus, kas nemanāmi pārņem mūsu dzīvi.
“Vai esat kādreiz pamanījuši, kā sākas jūsu diena?” viņš vaicā un turpina, “jūs atverat acis, un jūsu rokas jau zina, kas jādara. Tās pašas lietotnes, tas pats ceļš uz virtuvi, tā pati rutīna, kuru jūs patiesībā nekad neesat apzināti izvēlējušies. Tas šķiet automātiski, jo tā tas arī ir. Ieradumi nav personības iezīme – tie ir neironu īsceļi, ko jūsu smadzenes veido, lai taupītu enerģiju.”
Kad jūs atkārtojat kādu darbību pietiekami daudz reižu, smadzeņu daļa to saglabā kā gatavu šablonu. “Tas nav gribasspēka trūkums, tā ir tīra bioloģija,” uzsver Khans un piedāvā trīs paņēmienus, kā būt soli tai priekšā.
Lūk, trīs neirologa ieteiktie paņēmieni!