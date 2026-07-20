Facebook/Aivis Ceriņš

“Noliecu galvu mīļotās priekšā par šo!” Aivis Ceriņš atklāj sirdi aizkustinošus jaunumus 0

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LA.LV
14:58, 20. jūlijs 2026
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“Mūsu ģimenes saimei pievienojusies vēl viena sirsniņa. Odrija Ceriņa. Atkārtošos droši vien, bet tas, ko spēj sievietes, ir vīrieša prātam dažkārt iracionāls vienādojums. Nudien! Noliecu galvu mīļotās priekšā par šo,” tā par savas jaunās ģimenes aktualitātēm vietnē “Facebook” pavēstījis Aivis Ceriņš.

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Viņš arī saka: “Sirsnīga pateicība arī Rīgas Dzemdību namam. Jūs esat augstākās raudzes profesionāļi ar plašām sirdīm. Kā vienojāmies ar galveno doku, varbūt vēl tiekamies! Lai top!”

Aivis Ceriņš
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