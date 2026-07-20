Kulbergs ar kundzi viesojas Francijā

FOTO. Par Kulberga sievas Annas kleitu savas domas Francijā esot izteikusi arī Makrona sieva Bridžita 7

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kokteilis.lv
16:31, 20. jūlijs 2026
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Pēc tam, kad internetā parādījās fotogrāfijas, kurās redzams Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs un viņa sieva Anna Kulberga vizītē Francijā, sociālie tīklu burtiski “uzsprāga”, jo cilvēki un mediji, tostarp LA.LV, steidza apbrīnot eleganci, ko pāris izstaroja. Izrādās, ka vietējā prese nebija vienīgie, kuri pamanīja izsmalcināto latviešu pāri!

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“Makrona kundze personīgi izteica man komplimentu par eleganto tērpu!” Kulberga sieva Anna Instagram saviem sekotājiem pavēstīja.

Daloties savās sajūtās pēc vizītes, viņa atklāj: “Noguruši, bet iespaidiem bagāti — tādi atgriezāmies mājās pēc Bastīlijas ieņemšanas gadadienas Parīzē.

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Abas dienas pagāja nemitīgās tikšanās un sarunās. “Tā nav izklaide, tas ir darbs,” mans vīrs Kulbergs man atgādināja ikreiz, kad nogurumā gribējās kaut uz mirkli nolīst kādā klusākā stūrītī. “Mums no katras šādas tikšanās ir jāatved kaut kas vērtīgs Latvijai.”

Un es ar milzīgu lepnumu varu teikt — viņš to darīja. Ar, šķiet, pārdabisku enerģiju, bez mazākās kautrēšanās, ar pārliecību un neatlaidību — uz visiem 100%. Vienkārši, dabiski un inteliģenti, uz “Tu” ar Eiropas līderiem. Ne tāpēc, ka cenšas tāds būt, bet tāpēc, ka pats ir dzimis līderis — ar milzīgu atbildības sajūtu pret savu valsti”!

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