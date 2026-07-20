Ne tikai okupācija: GUR atklāj, ko Krievija iecerējusi darīt ar Ukrainas teritorijām 0
Krievija turpina īstenot ilgtermiņa plānus okupēto Ukrainas teritoriju apdzīvošanai ar Krievijas pilsoņiem, vienlaikus samazinot vietējo iedzīvotāju skaitam. Par to paziņojusi Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR).
Pēc GUR sniegtās informācijas, okupētajā Krimā un Sevastopolē jau pašlaik dzīvo aptuveni 200 000-300 000 etnisko krievu, bet līdz 2042. gadam vien Sevastopolē plānots pārvietot vēl 130 000 cilvēku no Krievijas.
Ukrainas izlūkdienests norāda, ka okupētajās teritorijās turpinās demogrāfiskā lejupslīde. Dzimstība esot ļoti zema, bet mirstība – augsta.
2025. gadā okupētajā Doņeckas apgabala daļā dabiskais iedzīvotāju skaita samazinājums sasniedzis -9,9%, kas, pēc GUR datiem, ir vairāk nekā divas reizes sliktāks rādītājs nekā vidēji Krievijā.
Izlūkdienests norāda, ka pēdējo desmit gadu laikā okupētajā Donbasā iedzīvotāju skaits sarucis gandrīz par trešdaļu. Ja 2001. gadā Doņeckas un Luhanskas apgabalos kopā dzīvoja aptuveni 7,37 miljoni cilvēku, tad līdz 2024. gada sākumam – ap 3,75 miljoniem.
Pēc GUR vērtējuma, to veicinājuši karš, piespiedu mobilizācija, represijas, rusifikācijas politika, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pasliktināšanās, kā arī cilvēku aizbraukšana no okupētajām teritorijām.
Plānots mainīt iedzīvotāju sastāvu
GUR apgalvo, ka Krievija aktīvi īsteno programmas, lai uz okupētajām teritorijām pārvietotu savus pilsoņus.
Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienesta datiem 2024. gadā okupētajās Doņeckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu daļās dzīvoja aptuveni 200 000 etnisko krievu; vēl aptuveni 100 000 cilvēku bija viesstrādnieki no Centrālāzijas un Kaukāza; kopš 2026. gada sākuma vien okupētajā Doņeckas apgabalā reģistrēti ap 10 000 tā dēvēto darba migrantu.
Kā Krievija motivē pārcelšanos
Pēc GUR ziņām, uz okupētajām teritorijām galvenokārt tiek nosūtīti valsts sektora darbinieki – ierēdņi, skolotāji, mediķi, celtnieki, kā arī okupācijas administrāciju un drošības struktūru pārstāvji.
Lai mudinātu cilvēkus pārcelties, tiek piedāvāti dažādi finansiāli stimuli: dubulta darba alga;
kompensācija par mājokļa īri; komandējuma nauda; zemesgabalu piešķiršana; iespēja iegūt mājokļus, kas atsavināti Ukrainas pilsoņiem.
GUR norāda, ka atsevišķās programmās darbiniekiem okupētajās teritorijās jānostrādā vismaz pieci gadi.
Ilgtermiņa plāni līdz pat 2042. gadam
Ukrainas izlūkdienests apgalvo, ka Krievija jau apstiprinājusi vairākus dokumentus un attīstības plānus, kuros paredzēta okupēto teritoriju tālāka apdzīvošana.
Viens no piemēriem esot Mariupoles un Kalmijusas rajonu attīstības plāns, kas paredz līdz 2035. gadam palielināt iedzīvotāju skaitu no pašreizējiem aptuveni 228 000 līdz 518 000 cilvēku, tostarp, ievedot Krievijas pilsoņus.
Savukārt Krimai izstrādāti attīstības plāni līdz 2036. un 2042. gadam, kuros paredzēti pasākumi, lai veicinātu jaunu iedzīvotāju pārcelšanos uz pussalu.
GUR uzskata, ka šāda politika ir vērsta uz okupēto teritoriju demogrāfiskā sastāva maiņu un rusifikāciju. Ukrainas izlūkdienests apgalvo, ka šādas darbības varētu atbilst kara nozieguma pazīmēm, jo okupācijas vara pārvieto savus civiliedzīvotājus uz okupēto teritoriju.