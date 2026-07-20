Armands Puče uzvar tiesā SIA “Golfs&Karti” ar pieaicināto trešo pusi – AS “SEB banka” 0
Stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta SIA “Golfs&Karti” prasība pret žurnālistu Armandu Puči par viņa izslēgšanu no uzņēmuma dalībnieku vidus. Lietā kā trešā persona bija pieaicināta AS “SEB banka”.
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas apelācijas instancē pieņemtais spriedums stājies spēkā 11. jūlijā.
Tiesa secinājusi, ka pirmās instances tiesa lietas apstākļus un iesniegtos pierādījumus izvērtējusi vispusīgi, objektīvi un juridiski pareizi, tādēļ prasību pret Puči pamatoti noraidījusi. Apelācijas sūdzībā minētie argumenti apstiprinājumu nav guvuši.
Noraidot SIA “Golfs&Karti” prasību, tiesa arī nolēmusi no uzņēmuma par labu Pučem piedzīt tiesāšanās izdevumus 2831,62 eiro apmērā.
Kā iepriekš vēstīja LA.LV, Rīgas apgabaltiesa apelācijas instancē jau 29. maijā bija noraidījusi SIA “Golfs&Karti” prasību par Pučes izslēgšanu no uzņēmuma. Ar jaunāko informāciju tiek apstiprināts, ka šis spriedums 11. jūlijā stājies spēkā.
Jau pirmās instances tiesa bija noraidījusi prasību pret Puči un lēmusi no uzņēmuma par labu viņam piedzīt ar lietas vešanu saistītos izdevumus. Prasība bija saistīta ar mēģinājumu izslēgt Puči no SIA “Golfs&Karti” dalībnieku sastāva.
Uzņēmumam ir divi dalībnieki – bijušais hokejists Sandis Ozoliņš un Armands Puče. Ozoliņam pieder 90% uzņēmuma kapitāldaļu, bet Pučem – 10%.
Kā iepriekš jau ziņots, SIA “Golfs&Karti” dibināta 1999. gadā. Puče ilgstoši bija uzņēmuma valdes loceklis un tā direktors, vadot un pārstāvot uzņēmumu laikā, kad Ozoliņš turpināja profesionālā hokejista karjeru.
Puče uzņēmuma vadību atstāja 2022. gada maijā. Savukārt “Ozo golfa kluba” laukumi Ķīšezera krastā tika atklāti 2002. gadā.