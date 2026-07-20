Šuvajevs izaicina Siliņu: “Lai pasaka sabiedrībai, kas tieši ir trūcis!” 0

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LA.LV
17:45, 20. jūlijs 2026
Viedokļi

Saeimas deputāts, frakcijas “Progresīvie” priekšsēdētājs un 15. Saeimas deputāta amata kandidāts Andris Šuvajevs aicina bijušo Ministru prezidenti Eviku Siliņu sabiedrībai skaidri izskaidrot savus pārmetumus par dronu iepirkumiem un aizsardzības jomu, nevis aprobežoties ar vispārīgiem apgalvojumiem. Tā viņš sacīja TV24 raidījumā “Ziņu top”.

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Komentējot Siliņas intervijā laikrakstam “Diena” pausto, ka bijušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds pasūtījis dronus, bet neesot parūpējies par līdzekļiem to pārtveršanai, Šuvajevs uzsvēra, ka šādus iepirkumus neveic viens ministrs.

Viņš norādīja, ka, ja Siliņas teiktais ir patiess, tad faktiski tiek apšaubīts arī Nacionālo bruņoto spēku darbs.

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“Ja tas tā ir, tad Jaunajai Vienotībai un tās vadītājai ir pienākums sabiedrībai ļoti precīzi paskaidrot, kas tieši ir trūcis, kurš par to atbild un kādi lēmumi ir pieņemti. Nevis vienkārši izteikt šādus apgalvojumus vienā intervijā,” uzsvēra Šuvajevs.

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