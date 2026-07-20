VIDEO. Elmāra Taņņa sieva publiskā ballītē slepeni nofilmē Unu Ulmi ar vīru 0
Pirms pāris dienām daudzi pulcējās kārtējā Baltajā piknikā. Tur starp slavenībām bija arī šefpavāra Elmāra Taņņa sieva Ilona, kura pasākuma laikā pamanīja Unu Ulmi ar vīru un slepeni viņus nofilmēja.
“Dienu pēc Baltā piknika Ilona Tanne man atsūtīja šo video, kas deva iespēju palūkoties uz mūsu attiecībām no malas. Un jā, ir tā, kā izskatās,» “Facebook” pie slepeni uzfilmētā mīļā video raksta modes žurnāliste Una Ulme. Tajā viņa redzama kopā ar savu vīri Gati Burbu.
“Esmu satikusi savu dvēseles radinieku, savu dzīves skolotāju un gidu. Paldies, Gati, ka tu man esi!» mīlestībā vīram atzīstas viņa.