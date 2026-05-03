“Droni lido jau 2000 kilometrus!” Slaidiņš skaidro Ukrainas triecienus dziļi Krievijā 0

18:49, 3. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukraina turpina demonstrēt arvien lielākas spējas trāpīt mērķiem dziļi Krievijas teritorijā. Kā TV24 norāda NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, 25. aprīlī Ukrainas spēki veica uzbrukumus Urālu reģionā – tostarp Čeļabinskā un Jekaterinburgā.

Par iespējamo mērķi tiek minēta Čeļabinskas augstākā aviācijas skola, savukārt arī Krievijas oficiālie avoti apstiprinājuši dronu klātbūtni šajos reģionos. Krievijas Aizsardzības ministrija ziņojusi, ka kopumā konstatēti vairāk nekā 200 droni.

Slaidiņš uzsver, ka īpaši nozīmīgs šajā gadījumā ir attālums. No frontes līnijas līdz Jekaterinburgai ir vairāk nekā 1800 kilometru, kas nozīmē, ka droni spējuši veikt aptuveni 2000 kilometru garu lidojumu. Tas liecina par jaunu līmeni tālas darbības uzbrukumos.

Eksperts norāda, ka šādi droni netiek palaisti tikai no pašas frontes līnijas, kas vēl vairāk paplašina to izmantošanas iespējas. Tas savukārt nozīmē, ka arī attālāki Krievijas reģioni vairs nav pilnībā droši no šādiem uzbrukumiem.

Kopumā šie notikumi apliecina, ka karš arvien vairāk izplešas arī ārpus tiešās frontes zonas, un tehnoloģiju attīstība ļauj Ukrainai sasniegt arvien tālākus mērķus.

