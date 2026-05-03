"Ierēdņi sāk baidīties pieņemt lēmumus!" Velšs iezīmē satraucošu tendenci drošības nozarē

18:04, 3. maijs 2026
Publiskajā telpā izskanējušais par kāda augsta līmeņa amatpersonas aiziešanu no amata raisījis dažādas interpretācijas, taču, kā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda atvaļinātais ģenerālis un Drošības un aizsardzības industrijas federācijas padomes loceklis Artis Velšs, patiesie iemesli bieži vien paliek zināmi tikai šauram cilvēku lokam.

Viņš uzsver, ka no malas šādas situācijas nereti tiek vērtētas pēc amata un profesionālās darbības, taču realitātē lēmumu var ietekmēt arī personiski apsvērumi. Tas var būt gan nevēlēšanās turpināt darbu konkrētā vidē, gan pārāk liela atbildības nasta, ko cilvēks nevēlas uzņemties.

Vienlaikus Velšs norāda uz plašāku tendenci valsts pārvaldē, īpaši drošības un aizsardzības jomā. Viņa ieskatā pieaug tā sauktais “baiļu sindroms” – ierēdņi kļūst piesardzīgāki un nereti izvairās pieņemt nozīmīgus lēmumus.

Tas īpaši jūtams jautājumos, kas saistīti ar iepirkumiem un stratēģiskiem lēmumiem, kur atbildība ir augsta un sekas var būt plašas. Šādās situācijās amatpersonas var izvēlēties neiesaistīties vai atlikt lēmumu pieņemšanu, lai izvairītos no iespējamām negatīvām sekām.

Velšs brīdina, ka šāda attieksme var radīt nopietnas problēmas valsts pārvaldē. Ja amatpersonas baidās pieņemt lēmumus, tas var kavēt svarīgu procesu virzību un ietekmēt arī drošības sektora efektivitāti.

