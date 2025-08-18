#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vismaz vienā karā redzama gaisma tuneļa galā: “Hamās” piekritis jaunajiem pamiera priekšlikumiem 0

LETA
20:34, 18. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Palestīniešu teroristu grupējums “Hamās” un tā sabiedrotie piekrituši jaunam starpnieku priekšlikumam par pamieru Gazas joslā, ziņu aģentūrai AFP apliecināja avots “Hamās”.

“”Hamās” nodevis savu atbildi starpniekiem, apstiprinot, ka “Hamās” un grupējumi piekrituši jaunajam pamiera priekšlikumam, nepieprasot nekādus grozījumus,” sacīja avots, lūdzot saglabāt anonimitāti.

Kā AFP pauda palestīniešu avots, kas ir pazīstams ar sarunām, sagaidāms, ka starpnieki “paziņos, ka vienošanās ir panākta, un noteiks datumu sarunu atsākšanai”.

“Starpnieki sniedza “Hamās” un grupējumiem garantijas par vienošanās īstenošanu, kā arī apņemšanos atsākt sarunas, lai rastu pastāvīgu risinājumu,” norādīja avots.

No Izraēlas valdības puses tūlītēja reakcija uz šo notikumu attīstību nav saņemta.

Cita palestīniešu amatpersona pirmdien AFP pastāstīja, ka starpnieki ierosinājuši sākotnēju 60 dienu pamieru un ķīlnieku atbrīvošanu divās daļās.
Avots grupējumā “Islāma džihāds”, kas Gazas joslā cīnās kopā ar “Hamās”, AFP klāstīja, ka plāns paredz 60 dienu pamieru, “kura laikā tiktu atbrīvoti desmit Izraēlas ķīlnieki un nodoti vairāki līķi”.

Saskaņā ar tā paša avota teikto, “pārējie gūstekņi tiktu atbrīvoti otrajā posmā, kam nekavējoties sekotu sarunas par plašāku vienošanos” par kara galīgu izbeigšanu “ar starptautiskām garantijām”, piebilda avots.

