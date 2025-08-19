#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/Monstera Production

Nē, tur nav romantikas! Tieši šie 3 vienkāršie ieradumi ir noturīgu attiecību un mīlestības pamatā 0

LA.LV
22:22, 18. augusts 2025
Veselam Mīlestība

Bieži vien mums liek domāt, ka romantika slēpjas negaidītajā. Protams, jaunumi un pārsteigumi var būt aizraujoši. Tomēr, kā daudzi cilvēki atzīst terapijā, mīlestību uztur nevis pārsteigumi, bet gan paredzamība. Nevis garlaicīga vai bezdzīvīga paredzamība, bet gan emocionāli bagāta un dziļi stabilizējoša, raksta Forbes.

Reklāma
Reklāma
Putina uzpampusī seja un “želejas kājas” – pazīmes, kas liecina, ka Putins varētu būt smagi slims
Veselam
Veselīgai zarnu darbībai: 9 dzērieni, kas stiprina mikrobiomu un uzlabo gremošanu
Baltajā namā sākušās sarunas starp Trampu, Zelenski un Eiropu – ir jau zināmi pirmie jaunumi 104
Lasīt citas ziņas

Tā ir tad, kad partneris zina, ka jūs piezvanīsiet, ja viņš kādu laiku nebūs devis ziņu, piemēram. Kad viņi var paļauties uz jūsu rīta skūpstu, uz “Kā gāja?” pēc darba dienas, vai uz jūsu roku, kas maigi sniedzas pēc tevis saspringtos brīžos.

Paredzama siltuma būtība ir nemainīga laipnība, ieinteresētība un sirsnība, kā arī pārliecība, ka jūs izvēlaties viens otru atkal un atkal.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltajā namā sākušās sarunas starp Trampu, Zelenski un Eiropu – ir jau zināmi pirmie jaunumi
Vismaz vienā karā redzama gaisma tuneļa galā: “Hamās” piekritis jaunajiem pamiera priekšlikumiem
Pēc 3 mēnešu brīvlaika vēl brīvu nedēļu? Sabiedrību šokē vecāku lēmums par ceļojumiem mācību gada sākumā

Šeit ir trīs pārsteidzoši veidi, kā paredzamais siltums pārspēj pat romantiskākos pārsteigumus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Laulība nav mirusi – 8 iemesli, kāpēc joprojām ir vērts precēties
Kokteilis
Vēl nekas nav zaudēts! Šīs zodiaka zīmes savu patieso mīlestību sastop tikai pieaugušā vecumā
Kokteilis
Personības tests. Tikai viens simbols, bet tas par tavām attiecībām atklāj vairāk nekā tu spēj iedomāties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.