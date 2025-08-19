#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Shutterstock

Labākais diennakts laiks seksam atbilstoši vecumam: vai no agra rīta, vai vēlu vakarā 0

LA.LV
23:03, 18. augusts 2025
Veselam Mīlestība

Vai ir ideāls diennakts laiks seksam, un vai tas mainās, kļūstot vecākam? Kamēr vieni dod priekšroku enerģiskam rīta seksam, citi izvēlas maigu pēcpusdienu vai kaislīgu vakaru.

Veselam
Lai gan universāla atbilde neeksistē, pētījumi un eksperti atklāj, ka mūsu vēlmes un ķermeņa ritmi mainās līdz ar vecumu.

Lovehoney pētījums rāda, ka partnerattiecībās sekss visbiežāk notiek vēlu vakarā, bet agrs rīts un vēlā pēcpusa ir populāra izvēle specifiskām aktivitātēm, piemēram, masturbācijai vai eksperimentālākiem seksa veidiem.

Šajā rakstā aplūkojam, kā vecums ietekmē intīmo dzīvi un kāds laiks ir vispiemērotākais katrādosā dzīves posmā, balstoties uz hormoniem, dzīvesveidu un ekspertu ieteikumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

Veselam
Kokteilis
