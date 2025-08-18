Laša uzkodas svētkiem – skaisti, gardi un viegli pagatavojamas! 0
Vienkārši, eleganti un ļoti gardi, šīs laša uzkodas būs ļoti iecienītas uz jebkura svētku galda! Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
Krēms:
1. 200g krēmsiera;
2. Maza buntīte diļļu;
3. Divas tējkarotes kaperu;
4. 1/4 daļas citrona sula;
5. Sāls/pipari.
+ rozā nokrāsai 2 ēdamkarotes biešu sula.
6.Bagete (izmantoju gatavo ar ķiplokiem);
7.Auksti kūpināts Latvija lasis (160g iepakojums);
8.Sāļie krekeri;
9.Gurķis;
10.Cherry tomātiņi;
11.Mozarella mazās bumbiņas;
12.Sarkanais sīpols.
Pagatavošana:
1. Uz bagetes uzsmērējam krēmu, liekam lasi un dekorējam ar zaļumiem.
2. Uz krekeriem uzsmērējam krēmu, liekam gurķa šķēlīti un lasi, dekorējam.
3. Baltmaizes riciņai nogriežam maliņas, smērējam krēmu, liekam plānā kārtā gurķi, atkal maizi ar krēmsieru, lasi un maizi un sagriežam 4 daļās.
4. Uz uzkodu kociņiem kārtojam produktus pēc sirds patikas! (Varam iekļaut arī olīves, citrona gabaliņu, maizes gabaliņus utt).
Lai labi garšo!