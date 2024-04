Agresorvalsts Krievijas sociālajās interneta vietnēs ziņo par to, ka Ukraina frontē sākusi izmantot gaisa balonus, kas aprīkoti ar GPS navigāciju, barošanas avotu un elektronisko vadību sprāgstvielu nomešanai. Viens šāds gadījums fiksēts un publicēts Kremļa propagandas kanālā.

Šo gadījumu traktē kā Ukraiņu neveiksmi. Tiesa gan netiek konkretizēts, kādas un cik daudz sprāgstvielu bijis. Šeit gan nevar izslēgt, ka šis ir bijis pašu okupantu gaisa balons, tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Normunds Adamovičs, komandkapteinis, Zemessardzes štāba virsnieks.

“Jau iepriekš pieredzēts, ka okupanti frontē jau laiduši gaisa balonus Ukrainas virzienā, lai redzētu tās vietas, no kurām tiek aktivizēta Ukraiņu pretgaisa aizsardzība,” skaidro virsnieks.

Notriecot savu gaisa balonu, okupanti savējo publikai pasniedz, kā strādā pašu izstrādātā pretgaisa aizsardzība.

Adamovičs atzīst, ka līdz šim informatīvajā telpā nav bijis informācijas par šādu ukraiņu taktiku, “jāskatās, vai tas būs turpmāk masveidā, tad izdarīsim secinājumus.”

No kā lielāks ieguvums – no gaisa balona vai drona? “Gaisa balons ir kluss, to nevar dzirdēt. Mīnuss ir tāds, ka gaisa balonu ietekmē vējš, tāpēc ļoti jāseko laika apstākļiem līdzi, lai tas nonākti plānotajā mērķī. Vēl viens mīnuss – gaisa balons ir salīdzinoši liels un lēns, tāpēc to ir viegli notriekt.

Ukraine is now reported to be using air balloons to drop explosives. Among the suggested reasons: less noticeable due to no engine sound (particularly effective at night, but also less precise), problems with access to drones, larger payload capacity…🤔 pic.twitter.com/UZDVgCcXm6

— Bashkarma🌏 (@Karmabash) March 27, 2024