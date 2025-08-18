“Katrs mēģina kaut ko “nospert”, nesamaksāt!” Uzņēmējs atklāj Latvijas biznesa paradumu tumšo pusi 0
Ivars Auziņš, uzņēmējs un aktieris, viesojoties TV24 raidījumā “Preses klubs” un diskutējot par padomju domāšanu kā šķērsli konkurētspējīgai Latvijas ekonomikai, pauda viedokli, ka Latvijas biznesa kultūrā vēl joprojām saglabājušies paradumi no pagātnes –mēģinājumi kaut ko “nospert”, kaut ko nesamaksāt.
Ivars Auziņš dalījās ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā un pārdomām par sistēmisko pieeju biznesā. Viņš uzsvēra, ka uzņēmums ir kompakts, taču viņam ir plaša pieredze, menedžējot vairākas saimniecības, kopumā aptuveni 20, ar kopējo platību ap 800 hektāru. Auziņš norādīja, ka savā darbā cenšas būt ļoti sistemātisks, analizējot gan lielo bildi, gan mazās nianses.
“Jā, katrs mēģina mazlietiņ kaut ko “nospert”, mazlietiņ nesamaksāt,” pauž Auziņš. Cilvēki nav sapratuši, ka arī viņi ir mūsu valsts un ka šādi darot – vien paši sev “iekož”.
“Nesamaksāt par kaut kādu sertificētu materiālu vai dažreiz lielas problēmas ar sertifikātiem, kāpēc tie ir vajadzīgi? Un tas viss ir ar aizdomām. Pārtikā ir vajadzīgi sertifikāti, vēl viss kaut kur citur. Un tas viss diezgan aizdomīgi tiek uztverts. Tas viss nāk no pagātnes laikiem, un es domāju, ka vajadzētu beidzot saprast, ka mēs paši vien esam tie cilvēki, mēs esam tie, kas to nosaka,” uzsver uzņēmējs.
Auziņš norāda uz vēl kādu paradoksu. “Valsts neatpaliek – valsts izdomā tieši tādus pašus veidus, kā mūs apkāst, un tas ir ik uz soļa! Visi mūsu slavenie Rīgas stāsti ar ceļa zīmēm un tupēšana busā un medīšana ar radaru – tas viss nekur nav pazudis.”
Uzņēmējs arī salīdzināja Latvijas un Rietumu biznesa kultūru, uzsverot nepieciešamību mācīties no Rietumu sistēmām, kur viss tiek organizēts precīzi, skaidri un ar augstu disciplīnu. Viņš novērojis, ka tur visi dokumenti tiek kārtoti pareizi – brāķis netiek slēpts, un pats galvenais – neviens par to neapvainojas.